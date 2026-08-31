باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اکبرشاهی، سرپرست معاونت بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی با تاکید بر این‌که هرگونه کشتار دام در کشتارگاه‌های رسمی کشور تحت ضوابط و نظارت مستمر دامپزشکان صورت می‌گیرد، تصریح کرد: تمامی گوشت‌های حاصل از کشتارگاه‌های تحت نظارت دامپزشکی جدا از این‌که چه نوع دامی باشند، از نظر ایمنی بهداشتی از سلامت کامل برخوردارند و شهروندان می‌توانند با خیالی آسوده از این محصولات استفاده کنند.

وی درباره عرضه گوشت گوسفندی با برچسب «غیر بره» اظهار کرد: وقتی گوشت برچسب معرفی و مهر دامپزشکی دارد، به این معنی است که تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی تهیه شده و مراحل معاینه دام قبل از کشتار، در حین و بعد از کشتار انجام شده است.

اکبرشاهی افزود: در صورت سلامت دام و روند کشتار، علاوه‌بر مهر تائید دامپزشکی، نر یا ماده بودن لاشه دام هم با برچسب‌های رنگی آبی برای نر و زرد برای ماده مشخص می‌شود.

سرپرست معاونت بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی با تاکید بر این‌که ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی تهیه گوشت باید در مراحل بسته‌بندی نیز با جدیت اجرا شود،تصریح کرد: در صورت ضرورت به مشخص شدن نوع دام کشتار شده در گوشت بسته‌بندی بر اساس تقاضای انجمن صنفی‌های مرتبط، باید برنامه‌ریزی دقیق و اصولی با همکاری انجمن‌های صنفی مربوطه صورت پذیرد تا امکان درج نوع دام کشتاری بر روی بسته‌بندی و پیشگیری از تخلفات احتمالی صورت پذیرد تا مصرف‌کنندگان به طور دقیق از نوع محصول مطلع باشند، چراکه در این مورد، دام‌هایی مانند بز و بزغاله، میش و دام غیر پرواری هم «غیر بره» محسوب می‌شوند.

وی، نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات تجاری را خارج از حیطه تکالیف و اختیارات دامپزشکی خواند و گفت: مسائلی مانند پایین‌تر بودن قیمت این محصولات و یا درجه‌بندی کیفیت آنها به تشکل‌های صنفی و سازمان تعزیرات مربوط است.

اکبرشاهی در پایان با تاکید بر اینکه حفظ سلامت غذایی مردم خط قرمز سازمان دامپزشکی است تاکید کرد: ایمنی بهداشتی مواد غذایی که قرار است وارد سفره مردم شود، باید در بالاترین سطح و بدون هیچگونه تعارف و مصلحت‌اندیشی تامین شود.