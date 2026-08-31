باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان پس از مطالعهای که سطح بالای زایلیتول در خون را با افزایش خطر حملات قلبی مرتبط دانست، نگرانیهای جدیدی را در مورد این شیرینکننده که معمولاً در آدامسهای بدون قند استفاده میشود، مطرح کردهاند.
محققان بیمارستان دانشگاه چاریته در برلین، پس از تجزیه و تحلیل دادههای ۱۷۷۱۰ نفر، دریافتند افرادی که بالاترین سطح زایلیتول در خون را دارند، در مقایسه با افرادی که سطح پایینتری دارند، بیشتر در معرض حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ زودرس قرار دارند.
طی شش سال پیگیری، خطر یک رویداد قلبی عروقی بزرگ در افرادی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند، پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سن، جنس، سیگار کشیدن و فشار خون بالا، ۵۷ درصد افزایش یافت. پس از ۳۰ سال، خطر حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ ناشی از علل قلبی عروقی در این گروه ۱۸ درصد بیشتر بود.
زایلیتول، یک الکل قندی که به طور طبیعی در بدن یافت میشود، برای شیرین کردن آدامس، نعناع و برخی غذاها، نوشیدنیها و محصولات مراقبت از دهان استفاده میشود. این ماده کالری کمتری نسبت به شکر دارد و همچنین با فوایدی برای سلامت دندان مرتبط است.
محققان معتقدند که تأثیر زایلیتول بر ویسکوزیته خون یکی از توضیحات احتمالی برای این یافتهها است، زیرا تحقیقات قبلی نشان داده است که سطوح بالاتر ممکن است تمایل خون به تشکیل لخته را افزایش دهد.
با این حال، این مطالعه ثابت نمیکند که زایلیتول باعث حملات قلبی یا سکته مغزی میشود، بلکه ارتباطی بین سطوح بالای زایلیتول در خون و این خطرات را نشان میدهد.
دکتر مارکو ویتکوفسکی، که رهبری این مطالعه را بر عهده داشت، گفت که مردم شیرینکنندههای مصنوعی را با این باور مصرف میکنند که آنها از شکر سالمتر هستند، در حالی که تنظیمکنندهها عموماً آنها را ایمن میدانند. وی افزود که این یافتهها بر نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد ایمنی طولانی مدت این مواد تأکید میکند.
این مطالعه در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد اثرات بالقوه شیرینکنندههای مصنوعی بر سلامت، پس از تحقیقات قبلی که پیوندهای احتمالی بین آنها و چاقی، دیابت و برخی بیماریهای قلبی و همچنین تأثیر آنها بر باکتریهای مفید روده را بررسی میکردند، انجام شده است.
طبقهبندی آسپارتام به عنوان یک «ماده احتمالاً سرطانزا» توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۳، جنجال قابل توجهی را برانگیخت و این سازمان تأکید کرد که این خطر با میزان مصرف بالای آن مرتبط است.
کارشناسان تأکید میکنند که یافتههای این مطالعه جدید به این معنی نیست که مصرفکنندگان باید مصرف محصولات حاوی زایلیتول را متوقف کنند و تأکید میکنند که تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا این شیرینکننده واقعاً خطر بیماریهای قلبی عروقی را افزایش میدهد یا خیر، مورد نیاز است.
منبع: دیلی میل