باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دنیس کوتووی، معاون رئیس دپارتمان سیستمهای فضایی در روسکاسموس، اعلام کرد که آژانس فضایی روسیه، روسکاسموس، قصد دارد یک پایگاه دائمی و خودکار در ماه بسازد که قرار است در سال ۲۰۳۶ عملیاتی شود.
کوتووی در سخنرانی خود در مجمع Technoprome-۲۰۲۶ در نووسیبیرسک، شرق روسیه، تأیید کرد که این آژانس امسال پروژه رهبری فناوری فضایی ملی (۲۰۲۶-۲۰۳۶) را راهاندازی کرده است. این پروژه شامل دو زیرپروژه است: علوم فضایی و اتم فضایی، که منظومه شمسی و فضای عمیق را در بر میگیرد.
معاون رئیس دپارتمان سیستمهای فضایی در روسکاسموس توضیح داد که اولویت فعلی ایجاد یک پایگاه دائمی و خودکار روسی در ماه پس از سال ۲۰۳۶ است. او به لزوم رسیدگی به دو چالش کلیدی در چارچوب این زیرپروژهها اشاره کرد: تعیین مکان بهینه برای پایگاه و تضمین تأمین مداوم برق.
او افزود که این آژانس در حال حاضر در حال توسعه یک ذخیره علمی و فناوری و ارتقاء فناوریهای لازم، از جمله توسعه موتور موشک هستهای تحت نظارت موسسه کورچاتوف و یک سیستم پشتیبانی حیات فشردهتر است.
کوتووی تأکید کرد که استفاده از انرژی هستهای در ایستگاههای فضایی دائمی برای اکتشافات ماه «اجتنابناپذیر» است و این موضوع در چارچوب پروژه فدرال «اتم فضایی» در حال بررسی است که قصد دارد تا سال ۲۰۳۶ سه فضاپیما را به ماه پرتاب کند تا یک نیروگاه قمری و یک نیروگاه هستهای تأسیس کند.
او توضیح داد که تحویل یک کیلوگرم بار به ایستگاه فضایی بینالمللی ۵۰ برابر ارزانتر از تحویل آن به ماه است و توسعه سیستمهای پشتیبانی حیات فشردهتر را به یک جهت حیاتی برای اکتشافات سرنشیندار آینده ماه تبدیل میکند.
منبع: روسیا الیوم