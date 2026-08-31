رئیس پلیس آگاهی فارس از انهدام اعضای باند کلاهبرداری با روش استفاده از رسیدساز جعلی در شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی فارس بیان کرد: از اوایل خردادماه امسال پروندههایی به پلیس آگاهی ارسال شد و حکایت از آن داشت که افرادی به هویت معلوم دستگاههای برقی و بازی اعم از دوربین عکاسی، تلویزیون، ps۴ و ps۵ خود را در سایت دیوار برای فروش ثبت کردهاند.
او ادامه داد: در این خصوص فردی پس از تماس تلفنی به درِ منزل نامبردگان مراجعه و با استفاده از تلفن همراه پول را پرداخت کرده و سپس کالا را تحویل میگیرد و محل را ترک میکند.
سرهنگ حافظی اضافه کرد: پس از بررسیهای لازم، مشخص شد از رسید ساز جعلی استفاده کرده و هیچ پرداختی صورت نگرفته است.
او تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، اقدامات گستردهای در جهت شناسایی و دستگیری متهم انجام شد و سرانجام او و ۲ نفر از همدستانش شناسایی و در یک اقدام ضربتی دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه از منزل متهمان ۴۷ دستگاه بازیهای رایانهای، p۵۴ و ps۵ کشف شد، گفت: افراد مذکور در بازجویی اولیه به ۲۳ فقره کلاهبرداری اقرار کردند و سپس روانه دادسرا شدند.
منبع: پلیس فارس