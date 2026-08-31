معاون امور استان‌های رسانه ملی گفت: موضوع سریال «دیار مادری» راجع به بازگشت یک خانواده به روستا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه ملی درباره سریال «دیار مادری» و بازگشت زیبا بروفه به قاب تلویزیون پس از سال‌ها دوری از فعالیت هنری گفت: خانم زیبا بروفه سال‌ها جلوی دوربین نیامده بود، که با پیگیری آقایان تحویلیان و تبریزی، تهیه‌کننده و کارگردان اثر، ایشان پذیرفت بازی در سریال «دیار مادری» را عهده گیرد. 

کیخا ادامه داد: موضوع این سریال راجع به بازگشت یک خانواده به روستاست. در کل، این سریال با محوریت روستا، خانواده و نقش مادر و خانواده است. سریال «دیار مادری» ۱۳ قسمتی خواهد بود و از شنبه ۱۴ شهریور در روز‌های زوج، ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

گفتنی است این سریال مجموعه‌ای خانوادگی و اجتماعی است، که داستان خود را در فضای بومی استان قزوین روایت می‌کند. این مجموعه با تمرکز بر خانواده و زندگی روستایی، به ظرفیت‌های بومی و اجتماعی قزوین توجه دارد و قصه‌ای از مواجهه شخصیت‌ها با تغییرات، تلاش برای ادامه زندگی و عبور از مشکلات و چالش‌های پیش‌رو را دنبال می‌کند.

برچسب ها: زیبا بروفه ، خانواده روستایی ، معاونت استانها
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