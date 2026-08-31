باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انور قرقاش، مشاور رئیس امارات گفت که منطقه به راه‌حل‌های سیاسی «واقع‌بینانه و پایدار» نیاز دارد که باید با کاهش تنش و از سرگیری کشتیرانی از طریق تنگه هرمز آغاز شود.

قرقاش در ایکس نوشت: وضعیت نه جنگ و نه صلح نمی‌تواند یک راه حل پایدار باشد و این نشان می‌دهد که آنچه امروز مورد نیاز است، راه حل‌های سیاسی واقع‌بینانه و پایدار است.

وی ادامه داد: «آنچه امروز مورد نیاز است، راه حل‌های سیاسی واقع‌بینانه و پایداری است که به ابعاد سیاسی و اقتصادی بحران بپردازد، از غلبه بر تشدید تنش‌ها و بازگرداندن ناوبری در تنگه هرمز به حالت عادی شروع شود و به رویکردی واقع‌بینانه‌تر منجر شود که فراتر از یادداشت تفاهم باشد که نتوانست یک نقشه راه عملی و قابل قبول را ترسیم کند.»

منبع: الجزیره