مشاور رئیس امارات می‌گوید که وضعیت نه جنگ و نه صلح در منطقه نمی‌تواند یک راه حل پایدار باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انور قرقاش، مشاور رئیس امارات گفت که منطقه به راه‌حل‌های سیاسی «واقع‌بینانه و پایدار» نیاز دارد که باید با کاهش تنش و از سرگیری کشتیرانی از طریق تنگه هرمز آغاز شود.

قرقاش در ایکس نوشت: وضعیت نه جنگ و نه صلح نمی‌تواند یک راه حل پایدار باشد و این نشان می‌دهد که آنچه امروز مورد نیاز است، راه حل‌های سیاسی واقع‌بینانه و پایدار است.

وی ادامه داد: «آنچه امروز مورد نیاز است، راه حل‌های سیاسی واقع‌بینانه و پایداری است که به ابعاد سیاسی و اقتصادی بحران بپردازد، از غلبه بر تشدید تنش‌ها و بازگرداندن ناوبری در تنگه هرمز به حالت عادی شروع شود و به رویکردی واقع‌بینانه‌تر منجر شود که فراتر از یادداشت تفاهم باشد که نتوانست یک نقشه راه عملی و قابل قبول را ترسیم کند.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: انور قرقاش ، تنگه هرمز
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