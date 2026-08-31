باشگاه خبرنگاران جوان - فریبا محمدیان معاون وزیر ورزش و جوانان امروز (دوشنبه - نهم شهریورماه) از اردوی ملی پوشان تیراندازی بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گو با کادر فنی و ملی‌پوشان، از نزدیک در جریان روند تمرینی، میزان آمادگی و برنامه‌های نهایی این تیم برای حضور در رقابت‌های آسیایی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، مریم سلطانی (سرمربی تیم ملی) گزارشی از کیفیت تمرینات و شرایط بدنی ورزشکاران ارائه کرد. همچنین نجاری، دبیر فدراسیون تیراندازی توضیحاتی درباره روند برگزاری اردو‌ها و اقدامات تدارکاتی تیم ملی بیان کرد.

هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری از ملی‌پوشان حاضر در این اردو نیز به بیان دیدگاه‌ها و مطرح کردن مسائل و مشکلات خود پرداختند.

وحید کلخندان هم درباره شرایط محل تمرین و روند برگزاری اردو‌ها توضیح داد. رسول عفتی و جواد فروغی از دیگر ورزشکاران حاضر در این دیدار بودند و ورزشکاران دغدغه‌های خود را با معاون وزیر ورزش در میان گذاشتند.

محمدیان در پایان ضمن استماع صحبت‌های اعضای تیم، در جریان آخرین وضعیت تمرینی و برنامه‌های آماده‌سازی ملی‌پوشان برای بازی‌های آسیایی ناگویا قرار گرفت و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

در ضمن فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، در بدو ورود به محوطه فدراسیون تیراندازی، با حضور بر مزار شهید گمنام، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و با قرائت فاتحه‌ای، یاد و خاطره شهدای گرانقدر کشورمان را گرامی داشت.