باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عظیمی، قائم‌مقام ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به لطف تلاش‌هایی که ارکان وزارت نیرو و دولت انجام داده‌اند، در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بیش از ۵ هزار مگاوات رسیده است این ظرفیت بیش از ۵ درصد ظرفیت منصوبه کشور است که در مقایسه با ظرفیتی که ما حدود دو سال پیش، قبل از شروع دولت داشتیم، بیش از چهار برابر شده است.

عظیمی با اشاره به رشد قابل توجه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تصریح کرد: نکته مهمی که طی این دو سال اتفاق افتاده، این بوده که ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی ما از حدود ۷۰۰ مگاوات به بیش از ۵ هزار مگاوات رسیده و این ظرفیت بیش از ۷ برابر شده است این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی دولت در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌خصوص نیروگاه‌های خورشیدی است به امید خدا و با برنامه‌ریزی‌هایی که داریم، بتوانیم این ظرفیت را تا اوج سال بار سال آینده به ۱۲ هزار مگاوات برسانیم.

او گفت: ما طی یک سال گذشته برنامه‌ریزی کرده بودیم که در پایان سال ۱۴۰۴ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به پنج هزار مگاوات برسانیم، اما با توجه به شرایطی که در منطقه پیش آمد و مسائل و مشکلاتی که برای حمل‌ونقل برای ما ایجاد شد، مقداری از تحقق آن برنامه دور شدیم اکنون نیز که در خدمت شما هستیم، مشکلات هنوز به‌طور کامل مرتفع نشده و واقعاً در بحث حمل‌ونقل تجهیزات با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و این موضوع ریسک بالایی برای برنامه ایجاد کرده است.

قائم‌مقام ساتبا اظهار کرد: امیدواریم طی روز‌های آینده مسائل و مشکلات به حداقل برسد تا برنامه‌ریزی‌ای که برای تحقق ظرفیت ۷ هزار مگاوات تا پاییز انجام داده‌ایم، به نتیجه برسد برنامه ۱۲ هزار مگاواتی ما نیز تا اوج بار سال آینده باید به نتیجه برسد و بتوانیم برنامه‌ای را که به مردم عزیزمان اعلام کرده‌ایم، محقق کنیم.