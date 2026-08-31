قائم‌مقام ساتبا گفت: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بیش از ۵ هزار مگاوات رسیده است این ظرفیت بیش از ۵ درصد ظرفیت منصوبه کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  عظیمی، قائم‌مقام ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به لطف تلاش‌هایی که ارکان وزارت نیرو و دولت انجام داده‌اند، در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بیش از ۵ هزار مگاوات رسیده است این ظرفیت بیش از ۵ درصد ظرفیت منصوبه کشور است که در مقایسه با ظرفیتی که ما حدود دو سال پیش، قبل از شروع دولت داشتیم، بیش از چهار برابر شده است.

عظیمی با اشاره به رشد قابل توجه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تصریح کرد: نکته مهمی که طی این دو سال اتفاق افتاده، این بوده که ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی ما از حدود ۷۰۰ مگاوات به بیش از ۵ هزار مگاوات رسیده و این ظرفیت بیش از ۷ برابر شده است این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی دولت در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌خصوص نیروگاه‌های خورشیدی است به امید خدا و با برنامه‌ریزی‌هایی که داریم، بتوانیم این ظرفیت را تا اوج سال بار سال آینده به ۱۲ هزار مگاوات برسانیم.

او گفت: ما طی یک سال گذشته برنامه‌ریزی کرده بودیم که در پایان سال ۱۴۰۴ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به پنج هزار مگاوات برسانیم، اما با توجه به شرایطی که در منطقه پیش آمد و مسائل و مشکلاتی که برای حمل‌ونقل برای ما ایجاد شد، مقداری از تحقق آن برنامه دور شدیم اکنون نیز که در خدمت شما هستیم، مشکلات هنوز به‌طور کامل مرتفع نشده و واقعاً در بحث حمل‌ونقل تجهیزات با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و این موضوع ریسک بالایی برای برنامه ایجاد کرده است.

قائم‌مقام ساتبا اظهار کرد: امیدواریم طی روز‌های آینده مسائل و مشکلات به حداقل برسد تا برنامه‌ریزی‌ای که برای تحقق ظرفیت ۷ هزار مگاوات تا پاییز انجام داده‌ایم، به نتیجه برسد برنامه ۱۲ هزار مگاواتی ما نیز تا اوج بار سال آینده باید به نتیجه برسد و بتوانیم برنامه‌ای را که به مردم عزیزمان اعلام کرده‌ایم، محقق کنیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا ، تجدیدپذیر
خبرهای مرتبط
۶ میلیون کاهنده آب در راه شبکه مصرف؛ نسخه صنعت آب برای مدیریت مصرف
برق من به‌زودی میزبان طرح تعویض رایگان موتور کولرهای آبی خواهد بود/ برنامه ریزی برای تعویض رایگان ۱۰ هزار موتور کولر آبی
آغاز معاملات گواهی صرفه‌جویی آب در بورس انرژی بزودی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب خبر لغو پرواز‌های مهرآباد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ شهریور ۱۴۰۵
هدف‌گذاری ساخت ۷۵هزار واحد مسکن استیجاری/تکمیل واحد‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا پایان سال +فیلم
احتمال ۷۰ درصدی پاییز پربارش/ نباید نسبت به بهبود منابع آبی تهران خوش‌بین بود +فیلم
برق من به‌زودی میزبان طرح تعویض رایگان موتور کولرهای آبی خواهد بود/ برنامه ریزی برای تعویض رایگان ۱۰ هزار موتور کولر آبی
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۵۳۰ هزار تومان
آغاز کشت گندم در استان‌های شمال غرب از ۲۰ شهریور
افزایش ۲ برابری قیمت میوه نسبت به سال قبل
واحد‌های صنفی زیر ذره‌بین بازرسان اصناف
تبلیغ خرید و فروش وام ممنوع شد
آخرین اخبار
محدودیت برق صنایع کوچک به طور متوسط به یک روز کاهش یافت
اصلاح تعرفه برق چاه های کشاورزی نهایی نشده است
انتشار موفق ۲ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه در حوزه مسکن
تولید کلزا به ۴۰۰ هزار تن می رسد/تامین ۲۰ درصد دانه های روغنی در داخل
راهکار اساسی رفع معضل سوخت بخش کشاورزی چیست؟
توضیحات سازمان دامپزشکی کشور درباره گوشت با برچسب «غیر بره»
پرداخت به ذینفع نهایی مصوب شد/ ساماندهی حقوق و مزایای نیرو‌های شرکتی از ماه آینده
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بیش از ۵ هزار مگاوات رسید/ هدف‌گذاری برای رسیدن به ۱۲ هزار مگاوات تا اوج بار مصرف سال آیند+ فیلم
توضیحات وزارت نفت در خصوص فعالیت تراستی‌ها
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ شهریور ۱۴۰۵
بانک مرکزی ادعاها پیرامون «فشار برای ارزان نشدن ارز» را تکذیب کرد
افزایش تولید گاز از ۱۲ میلیون متر مکعب به ۲۶ میلیون متر مکعب
افزایش استانداردهای خودرو در دستور کار قرار گرفت
استرداد بیش از ۳۱ همت مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان
تبلیغ خرید و فروش وام ممنوع شد
از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۶۵ درصد برای بنزینی‌های پرحجم
برق من به‌زودی میزبان طرح تعویض رایگان موتور کولرهای آبی خواهد بود/ برنامه ریزی برای تعویض رایگان ۱۰ هزار موتور کولر آبی
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/دامداران با انباشتگی دام در فصل پاییز روبرو هستند
شاخص بورس همچنان ظرفیت رشد دارد/ توصیه به سهامداران برای ورود غیرمستقیم به بازار سرمایه
پرند و هشتگرد در مسیر تقویت ارتباط ریلی با تهران
بازار سرمایه امروز میزبان بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ خود است
احتمال ۷۰ درصدی پاییز پربارش/ نباید نسبت به بهبود منابع آبی تهران خوش‌بین بود +فیلم
آغاز معاملات گواهی صرفه‌جویی آب در بورس انرژی بزودی+ فیلم
درآمدزایی از زمین‌های دولت می‌تواند کسری بودجه را جبران کند
توزیع شیر مدرسه در سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود؟
مصرف روزانه ۷ هزار تن شکر در کشور/ قیمت شکر نوسانی نداشته است
افزایش ۲ برابری قیمت میوه نسبت به سال قبل
هدف‌گذاری ساخت ۷۵هزار واحد مسکن استیجاری/تکمیل واحد‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا پایان سال +فیلم
آغاز کشت گندم در استان‌های شمال غرب از ۲۰ شهریور
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۵۳۰ هزار تومان