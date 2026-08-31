شهروندخبرنگار ما با ارسال پیام از اختلال در اینترنت تلفن همراه و ایرانسل در شهرک مصطفی خمینی شهرستان اسلامشهر استان تهران گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای ارتباطات ارتباطات امروز ارتباطات هیچ مرز جغرافیایی را نمی‌شناسد. افراد می‌توانند با فشار دادن یک دکمه، به دنیای عظیمی از از اطلاعات دست یابند. اما کندی و یا اختلال اینترنت یکی از مشکلات رایجی است که بسیاری از کاربران از آن رنج می‌برند.
این مشکل نه تنها می‌تواند کارایی روزانه افرادی که با اینترنت سروکار دارند را کاهش دهد، بلکه باعث اختلال در فعالیت‌های روزانه افراد می‌شود.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال اینترنت تلفن همراه و ایرانسل در شهرک مصطفی خمینی شهرستان اسلامشهر استان تهران ابراز نارضایتی کرد

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام اینترنت تلفن همراه در شهرستان اسلامشهر شهرک مصطفی خمینی چیزی حدود یک ماه است که دچاد اختلال شده و گاهی با آنتن دهی ضعیف برمی‌گردد. دلیل این موضوع نامشخص است، اما حدود۱ ماه است که اکثر ساعات روز اینترنت در دسترس شهروندان نیست. این موضوع برای هر دو اپراتور ایرانسل و همراه اول صادق است. یکی از دکل‌ها ظاهرا خاموش است و چراغ چشمک زن آن ظاهرا خاموش است. خواهش می‌کنم پیگیری بفرمایید. باتشکر

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برچسب ها: اختلال اینترنت ، سوژه خبری ، مخابرات
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