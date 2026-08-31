رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب و ابلاغ طرح «پرداخت به ذینفع نهایی» در دولت خبر داد و اعلام کرد: با اجرای این مصوبه، پرداخت حقوق و کسورات نیرو‌های شرکتی از ماه آینده نظام‌مند شده و مشابه کارکنان رسمی و پیمانی، تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور انجام خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و اجرای طرح پرداخت به ذینفع نهایی تصویب و ابلاغ این طرح در دولت اظهار داشت: دلیل اینکه در این مرحله به موضوع «پرداخت به ذینفع نهایی» ورود کردیم، این بود که تلاش کردیم تا زمان تبدیل شدن طرح به قانون، مسائل و مشکلات نیروهای شرکتی را در چارچوب همین مصوبه دولت برطرف کنیم.

وی در ادامه با بیان جزئیات این طرح تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، فرآیند دریافت و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده، ان‌شاءالله همانند کارکنان رسمی و پیمانی در قالب سامانه‌ای که تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور است، انجام خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این سیستم، کسورات قانونی این نیروها به درستی محاسبه و کسر می‌شود، حقوق آن‌ها به موقع پرداخت خواهد شد و تفاوت‌های نامتعارفی که پیش‌تر در دریافتی‌های این قشر وجود داشت، برطرف می‌گردد.

برچسب ها: وضعیت استخدامی ، نیروهای شرکتی
خبرهای مرتبط
آغاز اجرای ساعات کاری جدید ادارات از فردا
جزئیات فرآیند جذب و تربیت مدیران آینده اعلام شد+ فیلم
ساعات کاری ادارات از شنبه ۲۶ اردیبهشت ۷ تا ۱۳ است + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب خبر لغو پرواز‌های مهرآباد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ شهریور ۱۴۰۵
هدف‌گذاری ساخت ۷۵هزار واحد مسکن استیجاری/تکمیل واحد‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا پایان سال +فیلم
احتمال ۷۰ درصدی پاییز پربارش/ نباید نسبت به بهبود منابع آبی تهران خوش‌بین بود +فیلم
برق من به‌زودی میزبان طرح تعویض رایگان موتور کولرهای آبی خواهد بود/ برنامه ریزی برای تعویض رایگان ۱۰ هزار موتور کولر آبی
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۵۳۰ هزار تومان
آغاز کشت گندم در استان‌های شمال غرب از ۲۰ شهریور
افزایش ۲ برابری قیمت میوه نسبت به سال قبل
واحد‌های صنفی زیر ذره‌بین بازرسان اصناف
تبلیغ خرید و فروش وام ممنوع شد
آخرین اخبار
محدودیت برق صنایع کوچک به طور متوسط به یک روز کاهش یافت
اصلاح تعرفه برق چاه های کشاورزی نهایی نشده است
انتشار موفق ۲ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه در حوزه مسکن
تولید کلزا به ۴۰۰ هزار تن می رسد/تامین ۲۰ درصد دانه های روغنی در داخل
راهکار اساسی رفع معضل سوخت بخش کشاورزی چیست؟
توضیحات سازمان دامپزشکی کشور درباره گوشت با برچسب «غیر بره»
پرداخت به ذینفع نهایی مصوب شد/ ساماندهی حقوق و مزایای نیرو‌های شرکتی از ماه آینده
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بیش از ۵ هزار مگاوات رسید/ هدف‌گذاری برای رسیدن به ۱۲ هزار مگاوات تا اوج بار مصرف سال آیند+ فیلم
توضیحات وزارت نفت در خصوص فعالیت تراستی‌ها
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ شهریور ۱۴۰۵
بانک مرکزی ادعاها پیرامون «فشار برای ارزان نشدن ارز» را تکذیب کرد
افزایش تولید گاز از ۱۲ میلیون متر مکعب به ۲۶ میلیون متر مکعب
افزایش استانداردهای خودرو در دستور کار قرار گرفت
استرداد بیش از ۳۱ همت مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان
تبلیغ خرید و فروش وام ممنوع شد
از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۶۵ درصد برای بنزینی‌های پرحجم
برق من به‌زودی میزبان طرح تعویض رایگان موتور کولرهای آبی خواهد بود/ برنامه ریزی برای تعویض رایگان ۱۰ هزار موتور کولر آبی
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/دامداران با انباشتگی دام در فصل پاییز روبرو هستند
شاخص بورس همچنان ظرفیت رشد دارد/ توصیه به سهامداران برای ورود غیرمستقیم به بازار سرمایه
پرند و هشتگرد در مسیر تقویت ارتباط ریلی با تهران
بازار سرمایه امروز میزبان بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ خود است
احتمال ۷۰ درصدی پاییز پربارش/ نباید نسبت به بهبود منابع آبی تهران خوش‌بین بود +فیلم
آغاز معاملات گواهی صرفه‌جویی آب در بورس انرژی بزودی+ فیلم
درآمدزایی از زمین‌های دولت می‌تواند کسری بودجه را جبران کند
توزیع شیر مدرسه در سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود؟
مصرف روزانه ۷ هزار تن شکر در کشور/ قیمت شکر نوسانی نداشته است
افزایش ۲ برابری قیمت میوه نسبت به سال قبل
هدف‌گذاری ساخت ۷۵هزار واحد مسکن استیجاری/تکمیل واحد‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا پایان سال +فیلم
آغاز کشت گندم در استان‌های شمال غرب از ۲۰ شهریور
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۵۳۰ هزار تومان