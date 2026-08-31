باشگاه خبرنگاران جوان؛ علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و اجرای طرح پرداخت به ذینفع نهایی تصویب و ابلاغ این طرح در دولت اظهار داشت: دلیل اینکه در این مرحله به موضوع «پرداخت به ذینفع نهایی» ورود کردیم، این بود که تلاش کردیم تا زمان تبدیل شدن طرح به قانون، مسائل و مشکلات نیروهای شرکتی را در چارچوب همین مصوبه دولت برطرف کنیم.

وی در ادامه با بیان جزئیات این طرح تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، فرآیند دریافت و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده، ان‌شاءالله همانند کارکنان رسمی و پیمانی در قالب سامانه‌ای که تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور است، انجام خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این سیستم، کسورات قانونی این نیروها به درستی محاسبه و کسر می‌شود، حقوق آن‌ها به موقع پرداخت خواهد شد و تفاوت‌های نامتعارفی که پیش‌تر در دریافتی‌های این قشر وجود داشت، برطرف می‌گردد.