باشگاه خبرنگاران جوان؛ در راستای تحقق سیاستهای کلان مسکن و با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای نوین بازار سرمایه، شرکت سرمایهگذاری مسکن موفق به انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت شد.
این اوراق در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده و منابع حاصل از آن با هدف تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برای اجرای پروژههای در دست اجرا و تأمین مواد اولیه، مصالح و تجهیزات ساختمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در این فرآیند، شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن بهعنوان مشاور عرضه و بازارگردان و بانک مسکن بهعنوان ضامن اوراق، نقش مؤثری در تحقق این تأمین مالی ایفا کردهاند.
انتشار موفق این اوراق، گامی مؤثر در مسیر تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی، افزایش بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه و تسهیل تأمین منابع مورد نیاز پروژههای ساختمانی به شمار میرود و نشاندهنده رویکرد شرکت سرمایهگذاری مسکن پردیس در استفاده هدفمند از ابزارهای نوین مالی برای پیشبرد و توسعه فعالیتهای خود است.
این اقدام همچنین میتواند در راستای تقویت پیوند میان بازار پول، بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان، زمینه را برای استفاده گستردهتر از ظرفیتهای تأمین مالی نوین در پروژههای آتی شرکت فراهم سازد.