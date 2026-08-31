باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم پیادهروی اربعین حسینی (ع) امسال بیش از ۱۹ میلیون زائر شرکت کردند و جمعیت هلالاحمر در مدت ۲۳ روز، خدمات مختلف امدادی و درمانی را به زائران ارائه داد.
بر اساس این گزارش، اگرچه شمار زائران اربعین امسال در عراق نسبت به سال گذشته حدود ۲ میلیون نفر کاهش داشته، اما مجموع خدمات ارائهشده از سوی هلالاحمر افزایش چشمگیری داشته است.
جمعیت هلالاحمر امسال یک میلیون و ۹۱ هزار و ۶۴ ویزیت عمومی و ۳۴۷ هزار و ۵۶۲ ویزیت تخصصی انجام داد که در مجموع به یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۶۲۶ خدمت پزشکی رسید.
این در حالی است که سال گذشته یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۴۳۹ خدمت پزشکی به زائران ارائه شده بود و بر این اساس، میزان خدمات پزشکی امسال ۲۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار اعلامشده، هلالاحمر امسال دو میلیون و ۶۷۷ هزار و ۷۱۰ خدمت دارویی به زائران ارائه کرد. این رقم در مقایسه با یک میلیون و ۷۶۸ هزار و ۱۹۹ خدمت دارویی در سال گذشته، ۵۱ درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین امسال یک میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۹ خدمت پرستاری و پاراکلینیک به زائران ارائه شد؛ در حالی که این رقم در سال گذشته یک میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۲۴ خدمت بود که نشاندهنده رشد حدود ۱۱ درصدی است.
خدمات رادیولوژی و آزمایشگاهی نیز از هفت هزار و ۶۱۶ خدمت در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۱۸۵ خدمت در سال جاری رسید و حدود ۳۴ درصد افزایش یافت.
تعداد خدمات امداد و انتقال هلالاحمر نیز امسال به ۱۴ هزار و ۳۲۲ مورد رسید. این رقم در سال گذشته ۱۲ هزار و ۱۶۴ مورد بود که بر این اساس، خدمات امداد و انتقال حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.
در مجموع، جمعیت هلالاحمر در اربعین امسال پنج میلیون و ۸۴۲ هزار و ۸۹۲ خدمت رایگان به زائران ارائه کرد؛ این رقم در سال گذشته چهار میلیون و ۴۹۷ هزار و ۴۲ خدمت بود.
بر اساس این گزارش، تشکیل شورای سیاستگذاری و دبیرخانه دائمی اربعین حسینی (ع)، برنامهریزی زودهنگام برای اقدامات، سازماندهی قرارگاههای درون و برونمرزی از ابتدای سال ۱۴۰۵، تفکیک وظایف و بهرهگیری از لجستیک جدید عملیاتی از جمله اقدامات انجامشده در اربعین امسال بوده است.
همچنین قرارگاه کوت بهعنوان قرارگاهی مستقل و عملیاتی با مسئولیت جمعیت هلالاحمر استان لرستان تشکیل و سامانه GPS خودروهای امدادی نیز بهروزرسانی و در قرارگاههای عملیاتی پایش شد.
جمعیت هلالاحمر در عین حال، برخی چالشها و نیازهای عملیاتی برای سالهای آینده را نیز شناسایی کرده است. تهیه برنامه یکپارچه عملیات اربعین در دو بخش درون و برونمرزی، ایجاد سامانههای یکپارچه ثبت عملیات و خدمات در ایران و عراق، تدوین برنامه پاسخ اضطراری با رویکرد مدیریت مخاطرات و تجمعات انبوه، آموزش و توجیه عوامل اجرایی و عملیاتی پیش از آغاز مراسم و ایجاد سامانههای ارتباطی متناسب با شرایط عادی و اضطراری از جمله این موارد است.
همچنین ایجاد ساختار یکپارچه واحدهای عملیات اضطراری درون و برونمرزی، راهاندازی قرارگاه محور ناصریه در کنار قرارگاههای نجف، کربلا، طریق، سامرا، کاظمین و کوت، تعیین پروتکل مشخص برای برخورد با بیماران روانی و مفقودان و پیشبینی ICU سیار و دوربین برخط در آمبولانسها و اتوبوسآمبولانسهای هلالاحمر از دیگر مواردی است که برای ارتقای خدمات در سالهای آینده مورد تأکید قرار گرفته است.
منبع: هلال احمر