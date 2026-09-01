باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سحر امامی، گوینده و مجری شبکه خبر در حاشیه نمایشگاه «روایت تحول»، در واکنش به پیام سال گذشته رهبر شهید انقلاب به نشست «افق تحول رسانه ملی» مبنی بر جدی گرفتن نقش رسانه و تبلیغ در پیکار‌های کنونی جهان گفت: ما در آن مقطع وقتی پیام رهبر شهید انقلاب را دریافت کردیم، فکر نمی‌کردیم دو جنگ را پشت‌سر بگذاریم؛ اینکه در این جنگ‌ها گاهی رسانه در کنار میدان و گاهی جلوتر از میدان بتواند اثرگذار باشد. ما در خیلی از مواقع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه دیدیم که رسانه توانست بسیاری از بازی‌های تبلیغاتی و عملیات روانی دشمن را خنثی کند.

امامی خاطرنشان کرد: شاید برای اولین‌بار بود که آمریکایی‌ها در عملیات تبلیغاتی و رسانه‌ای خود شکست خوردند، که این یعنی تحول در رسانه ملی و عمل به توصیه رهبر شهید انقلاب اسلامی در حوزه خبررسانی و اطلاع‌رسانی. اینکه رسانه می‌تواند پیشتاز میدان باشد.