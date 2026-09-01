مجری شبکه خبر گفت: شاید برای اولین‌بار بود که آمریکایی‌ها در عملیات تبلیغاتی و رسانه‌ای خود شکست خوردند، که این یعنی تحول در رسانه ملی و عمل به توصیه رهبر شهید انقلاب.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سحر امامی، گوینده و مجری شبکه خبر در حاشیه نمایشگاه «روایت تحول»، در واکنش به پیام سال گذشته رهبر شهید انقلاب به نشست «افق تحول رسانه ملی» مبنی بر جدی گرفتن نقش رسانه و تبلیغ در پیکار‌های کنونی جهان گفت: ما در آن مقطع وقتی پیام رهبر شهید انقلاب را دریافت کردیم، فکر نمی‌کردیم دو جنگ را پشت‌سر بگذاریم؛ اینکه در این جنگ‌ها گاهی رسانه در کنار میدان و گاهی جلوتر از میدان بتواند اثرگذار باشد. ما در خیلی از مواقع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه دیدیم که رسانه توانست بسیاری از بازی‌های تبلیغاتی و عملیات روانی دشمن را خنثی کند.

امامی خاطرنشان کرد: شاید برای اولین‌بار بود که آمریکایی‌ها در عملیات تبلیغاتی و رسانه‌ای خود شکست خوردند، که این یعنی تحول در رسانه ملی و عمل به توصیه رهبر شهید انقلاب اسلامی در حوزه خبررسانی و اطلاع‌رسانی. اینکه رسانه می‌تواند پیشتاز میدان باشد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سند تحول ، رهبر انقلاب ، جنگ تحمیلی ، رسانه
خبرهای مرتبط
«پزشک دهکده» در خانه مخاطبان شبکه تماشا
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مرضیه هاشمی: دنیا متوجه حقانیت جمهوری اسلامی خواهد شد + فیلم
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
در حوزه خبر شاهد تنوع‌بخشی در برنامه‌ها هستیم + فیلم
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
روایت سحر امامی از تحول در معاونت سیاسی/ تحول یعنی قطع نشدن آنتن شبکه خبر با وجود حمله رژیم صهیونیستی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تشکیل کارگروه مشترک برای رفع مشکلات صنعت چاپ
جبلی به دیدار خانواده شهید عرفان کشاورزکیا در قزوین رفت؛ خون شهدا چراغ راه پیشرفت
عزم رسانه ملی برای بازتاب شکوه قزوین
اندیشکده خانه تئاتر تاسیس شد
ایران جان» بستر ارزشمند بازشناسی مفاخر/ سند زیست‌بوم رسانه‌ای قزوین قطب‌نمای برنامه‌سازان
آخرین اخبار
تشکیل کارگروه مشترک برای رفع مشکلات صنعت چاپ
جبلی به دیدار خانواده شهید عرفان کشاورزکیا در قزوین رفت؛ خون شهدا چراغ راه پیشرفت
عزم رسانه ملی برای بازتاب شکوه قزوین
ایران جان» بستر ارزشمند بازشناسی مفاخر/ سند زیست‌بوم رسانه‌ای قزوین قطب‌نمای برنامه‌سازان
اندیشکده خانه تئاتر تاسیس شد
بیانیه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت در پی جنایت آمریکا در سیریک
نقش‌آفرینی پیشگامانه رسانه ملی در پیشگیری از جرم/ «آقای قاضی» مصداق موفق فرهنگ‌سازی حقوقی
اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند
تغییر رویکرد اوقاف در مدیریت موقوفات؛ از اجاره‌داری تا مشارکت با بخش خصوصی
نمایش سریال «باغ سرهنگ» از شبکه تهران
سریال «سرنوشت خوش طعم ـ خوشمزه» در شبکه تماشا
۲۳۰ سینما در ۲۶ استان به طرح «تسهیم از مبدأ» پیوستند
درسی از تاریخ در دل انیمیشن؛ «لیکو» روایت تلاش و همدلی مردم جنوب
«هیپوکامپوس» برآمده از وضعیت اجتماعی و یک خواب تاریخی است