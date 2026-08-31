باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نسخه اروپایی پولیتیکو به نقل از یک منبع گزارش داد که سرویس‌های امنیتی اروپا هیچ خطری از حمله ادعایی روسیه به کشور‌های اتحادیه اروپا نمی‌بینند.

رئیس جمهور روسیه بار‌ها چنین گمانه‌زنی‌هایی را رد کرده است. سال گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت که آماده است «توافق عدم تجاوز متقابل با کشور‌های غربی را رسمی کند تا نگرانی‌های موجود در این زمینه را کاهش دهد.» بعداً، در دیداری با روسای آژانس‌های خبری بین‌المللی پیشرو رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که ادعا‌های مربوط به حمله ادعایی روسیه به اروپا صرفاً مزخرف نیست، بلکه یک تحریک و اطلاعات نادرست است که با هدف فریب مردم خودشان انجام می‌شود.

منبع: تاس