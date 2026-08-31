یک مقام ارشد اتحادیه اروپا اذعان کرد که سرویس‌های امنیتی اروپا هیچ خطری از سوی روسیه برای حمله به کشور‌های اروپایی نمی‌بینند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نسخه اروپایی پولیتیکو به نقل از یک منبع گزارش داد که سرویس‌های امنیتی اروپا هیچ خطری از حمله ادعایی روسیه به کشور‌های اتحادیه اروپا نمی‌بینند.

رئیس جمهور روسیه بار‌ها چنین گمانه‌زنی‌هایی را رد کرده است. سال گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت که آماده است «توافق عدم تجاوز متقابل با کشور‌های غربی را رسمی کند تا نگرانی‌های موجود در این زمینه را کاهش دهد.» بعداً، در دیداری با روسای آژانس‌های خبری بین‌المللی پیشرو رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که ادعا‌های مربوط به حمله ادعایی روسیه به اروپا صرفاً مزخرف نیست، بلکه یک تحریک و اطلاعات نادرست است که با هدف فریب مردم خودشان انجام می‌شود.

منبع: تاس

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
کرملین: اروپا روسیه را به عنوان دشمنی برای مالیات دادن شهروندانش خلق کرد
روسیه در حال آماده شدن برای حملات گسترده به بخش انرژی اوکراین
ناتو: تهدید قریب‌الوقوعی برای حمله وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکا: همه گزینه‌ها برای تحریم چین به دلیل روابط با ایران روی میز است
ترامپ: احتمالا بدون من خاورمیانه‌ای وجود نداشت!
ارتش آمریکا: دیگر تحلیل بردن توانایی‌ها بس است!
شمار کشته‌های سیل شمال نپال از ۹۰۰ نفر گذشت
کره شمالی: سیاست خصمانه آمریکا تغییری نکرده است
بررسی علت واژگونی کشتی در قبرس شمالی و بازداشت خدمه آن
کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز با عبور ۵ کشتی در روز
لاوروف: ناتو در مرز‌های شمالی روسیه آماده‌باش است
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا
جزئیات قرارداد تسلیحاتی ۳.۵ میلیارد دلاری یونان با رژیم صهونیستی
آخرین اخبار
افشاگری سانچز از نقش اسرائیل در بحران مهاجرت غیرقانونی اخیر
اتریش بالاترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از گرما را ثبت کرد
دیدار وزرای دفاع ترکیه و پاکستان در استانبول
اولین نشست کمیته تحت توافقنامه مکه در استانبول آغاز شد
قرقاش: وضعیت نه جنگ و نه صلح نمی‌تواند یک راه حل پایدار باشد
جنگ ایران؛ تکرار تجربه شکست‌خورده آمریکا در افغانستان است؟
پولیتیکو: اتحادیه اروپا هیچ تهدید واقعی از سوی روسیه نمی‌بیند
آمریکا: نتایج همه‌پرسی ایسلند تاثیری بر عضویت آن در ناتو ندارد
جزئیات قرارداد تسلیحاتی ۳.۵ میلیارد دلاری یونان با رژیم صهونیستی
نفتالی بنت: در ذهن دانشجویان آمریکایی اسرائیل مساوی با «نسل‌کشی» است
بررسی علت واژگونی کشتی در قبرس شمالی و بازداشت خدمه آن
ارتش آمریکا: دیگر تحلیل بردن توانایی‌ها بس است!
شمار کشته‌های سیل شمال نپال از ۹۰۰ نفر گذشت
کره شمالی: سیاست خصمانه آمریکا تغییری نکرده است
ترامپ: احتمالا بدون من خاورمیانه‌ای وجود نداشت!
کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز با عبور ۵ کشتی در روز
لاوروف: ناتو در مرز‌های شمالی روسیه آماده‌باش است
آمریکا: همه گزینه‌ها برای تحریم چین به دلیل روابط با ایران روی میز است
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا
شنیده شدن صدای انفجار در اردن
نخستین نشست «ائتلاف مکه» این هفته برگزار می‌شود
ادعای مقام آمریکایی درباره حمله به مواضع ایران در جزیره لارک
درِ باغ سبز ترامپ برای شرکت‌های کانادایی: به آمریکا بیایید، تعرفه‌ای در کار نیست
شب خونین در ایالات ایلینوی و نیوجرسی؛ ۳ کشته و ۱۸ زخمی
گوگل نام دریاچه آنتاریو را برای کاربران آمریکایی تغییر داد
ناتو: تهدید قریب‌الوقوعی برای حمله وجود ندارد
ترامپ: کانادا دیگر نمی‌تواند از آمریکا سوءاستفاده کند
هشدار فرماندهان آمریکایی به هگست: عملیات نظامی علیه ایران در طولانی مدت ممکن نیست
ترامپ: نفت ونزوئلا را برای پر کردن ذخایر استراتژیک آمریکا استفاده می‌کنیم
کشتی مسافربری با صد‌ها مسافر در سواحل قبرس واژگون شد