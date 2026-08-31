معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از افتتاح ۸۵۸ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان در هفته دولت امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی، با حضور در برنامه «دروازه دولت» صداوسیمای استان گفت: در هفته دولت امسال، ۸۵۸ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان افتتاح و ۱۷ طرح با ۲ هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده، کلنگ‌زنی شد.

او افزود: در هفته دولت امسال میزبان وزیر کشور و معاونان‌شان بودیم؛ طرح جاده بیرجند به قاین، کارخانه کاشی و پالایشگاه از جمله طرح‌هایی بود که با حضور وزیر کشور افتتاح شد.

فرهادی بیان کرد: طرح راه‌آهن از خواسته‌های به‌حق مردم است؛ در دولت سیزدهم ۱۸۰۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار شد برای این طرح؛ نگرانی‌ها این بود که در دولت بعدی توجه‌ها از این طرح برداشته شود، اما تاکنون ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار داشتیم که ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به دولت کنونی است. قرار بود در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور، ۳ هزار میلیارد تومان طی سه سال تأمین اعتبار شود که تاکنون ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار واحد در طرح مسکن ملی برای استان تکلیف شده بود که اکنون حدود ۳۰ هزار واحد برای استان محقق شده است. چالش‌های زیادی داشتیم؛ واحد‌ها به صورت طبقاتی و یک‌طبقه است، ۶۹ سایت نهضت ملی در استان داریم که تمام دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مشغول کار بوده و هستند و ۱۲۰۰ میلیارد تومان تاکنون در حوزه زیرساختی هزینه شده است.

او عنوان کرد: ۱۲۰ میلیارد تومان هفته گذشته برای توسعه شبکه آب و فاضلاب این طرح واریز شده است؛ اتمام زیرساخت سایت‌ها، با برآورد پایان سال ۱۴۰۴، به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

فرهادی تصریح کرد: در زمینه سایر فعالیت‌های حوزه ما، در دولت چهاردهم تاکنون حدود ۳۵۲۹ میلیارد تومان اعتبار برای شهرداری‌های استان تخصیص داده شده و در اختیارشان قرار گرفته است. بر همین اساس، امسال ۸۵ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۹۱۱ میلیارد تومان در حوزه شهرداری‌ها و در حوزه‌های مختلف، در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: طی دو سال اخیر، ۱۰۷ ماشین سنگین و سبک در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفته است. در حوزه دهیاری‌ها نیز از ابتدای دولت چهاردهم، ۱۵۶۷ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه واریز شده و افتتاح ۱۹۲ طرح با ۱۸۸ میلیارد تومان اعتبار داشته‌ایم. ۱۰۲ ماشین از جمله کامیون، بیل مکانیکی، ماشین حمل زباله و... در این دو سال به دهیاری‌ها تحویل داده شده است.

او گفت: در حوزه جوانی جمعیت، طبق قانون باید تا سال ۱۴۰۷ زمین تأمین شود؛ در استان ۳۰ هزار متقاضی داشتیم که ۲۰ هزار متقاضی تأیید شدند، به ۱۲ هزار نفر زمین تحویل داده شده و برای تمام متقاضیان زمین تأمین و در حال واگذاری است.

فرهادی افزود: در ارتباط با بحث گردشگری، در سند آمایش استان، معادن و گردشگری به‌طور خاص دیده شده و بر همین اساس موظفیم آن را به عنوان سند بالادستی دنبال کرده و پیگیر آن باشیم. استان یک جزیره کمترشناخته‌شده است و اگر جاذبه‌ها، آثار تاریخی و طبیعی به اندازه ارزش آن معرفی شوند، موجب تولید ثروت برای استان می‌شود. ثبت جهانی روستای چنشت، افین و مسجد جامع قاین را با جدیت دنبال می‌کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: ثبت آس‌باد‌ها را نیز دنبال می‌کنیم که یک محور گردشگری ایجاد کرده و تحول بزرگی برای مردم منطقه خواهد بود؛ زیرا سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان درگیر آن هستند.