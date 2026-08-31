باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بهرهبرداری از بخشی از محور رامهرمز–بهبهان به طول ۱۲.۵ کیلومتر و با ارزش روز ۱۲ هزار میلیارد ریال و آیین بهرهبرداری از بخشی از محور بهبهان–پل خیبرآباد به طول ۱۴ کیلومتر و با ارزش روز ۱۲ هزار میلیارد با هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، برگزار شد.
هوشنگ بازوند روز دوشنبه در بازدید از رامهرمز–بهبهان در جمع خبرنگاران گفت: پروژه ۱۲.۵ کیلومتری محور رامهرمز–بهبهان با وجود مشکلات و حوادثی که در روند اجرای آن وجود داشت، سرانجام تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به برنامه سفر وزیر راه و شهرسازی به خوزستان افزود: در جریان این سفر، در مجموع حدود ۴۰ کیلومتر بزرگراه و نزدیک به ۳۴ کیلومتر آزادراه به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توسعه شبکه راههای کشور نقش مهمی در کاهش سوانح رانندگی دارد، گفت: بهرهبرداری از پروژههای جدید موجب رفع گرههای ترافیکی، حذف نقاط پرحادثه و ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی خواهد شد.
پیشرفت ۶۵ درصدی پل خیرآباد
بازوند همچنین با اشاره به روند اجرای پروژه پل خیرآباد بیان کرد: این طرح یکی از پروژههای مهم منطقه است که در زمان تحویل به پیمانکار حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و اکنون میزان پیشرفت آن به حدود ۶۵ درصد رسیده است.
وی افزود: امیدواریم اعتبار مورد نیاز این پروژه تا پایان سال تامین شود تا با توجه به اعلام آمادگی پیمانکار و عوامل اجرایی، پل خیرآباد نیز تا پایان امسال به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به وضعیت محور بهبهان–زیدون نیز گفت: این محور از جمله مسیرهای مهم و پرحادثه منطقه است که اجرای آن با مشکلات اعتباری مواجه شده و پیگیری برای تامین منابع مالی و رفع این مشکل ادامه دارد.
بازوند تاکید کرد: تکمیل این محور یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است و تلاش میشود با رفع مشکلات اعتباری، روند اجرای پروژه شتاب گیرد.
هفت هزارو ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه در حال ساخت است
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به حجم پروژههای زیربنایی کشور گفت: هماکنون حدود هفتهزار و ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور در حال اجراست و در حوزه راهآهن و خطوط ریلی نیز حدود سههزار و ۸۰۰ کیلومتر پروژه در دست ساخت قرار دارد.
وی ادامه داد: نزدیک به ۷۸۰ کیلومتر آزادراه نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال احداث است که مجموع پروژههای در دست اجرا در حوزه بزرگراه، آزادراه و راهآهن را به حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر میرساند.
بازوند با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: با وجود محدودیتها و شرایط موجود، اجرای پروژههای عمرانی متوقف نشده و هیچیک از پروژههای حوزه زیربناهای حملونقل به دلیل شرایط فعلی تعطیل نشدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد با تامین منابع مالی مورد نیاز، روند اجرای پروژههای عمرانی کشور ادامه یابد و بخش قابل توجهی از طرحهای حوزه راه و حملونقل تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.