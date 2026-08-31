شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: پیام رهبر انقلاب فقط یک توصیه به روایت کردن نقاط قوت نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مقدمه تحلیل راهبردی پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت آورده است: پیام رهبر انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) به مناسبت هفته دولت را باید در سطحی فراتر از یک پیام مناسبتی و حتی فراتر از مجموعه‌ای از توصیه‌های اجرایی به دولت خواند. این پیام در واقع تصویری از الزامات حرکت کشور در شرایط کنونی به سمت «ایران هرچه قوی‌تر» ارائه می‌دهد.

در ادامه این تحلیل آمده است: در این مسیر، چند مفهوم را به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر پیوند می‌زند؛ قدرت و قوت ایران، نقش مردم، ظرفیت‌های داخلی و نخبگانی، انسجام اجتماعی و در نهایت فرهنگ، تعلیم و تربیت. اهمیت پیام در این است که این مفاهیم را جدا از یکدیگر مطرح نمی‌کند؛ بلکه از خلال ارتباط آنها می‌توان یک منطق کلان را استخراج کرد که بر اساس آن، قدرت ملی هم باید تولید شود، هم باید حفظ شود، هم باید درست روایت شود و هم باید در نسل‌های آینده بازتولید گردد.

از این منظر، نقطه آغاز و پایان پیام یکسان است؛ ایران هرچه قوی تر اما در میان این آغاز و پایان، رهبر انقلاب توضیح می‌دهند که این هدف با چه الزامات و ملاحظاتی قابل تحقق است. بنابراین، اگر بخواهیم پیام را به صورت مفهومی بازسازی کنیم، می‌توان گفت که پیام، ابتدا هدف را مشخص می کند، سپس روایت را به عنوان یکی از الزامات قدرت‌یابی مطرح می‌سازد، بعد به ظرفیت‌های واقعی کشور و نحوه فعال‌سازی آنها می‌پردازد، سپس انسجام اجتماعی را به عنوان شرط حفظ قدرت و خط قرمز تصمیم‌گیری‌ها معرفی می‌کند و در پایان با مفهوم فراراهبردی بودن فرهنگ و تعلیم و تربیت، افق بلندمدت و نسلی این قدرت‌سازی را ترسیم می‌کند.

در جمع‌بندی نهایی این تحلیل آمده است: برای حرکت به سوی ایران هرچه قوی‌تر، باید قدرت و قوت کشور و ملت روایت شود، ظرفیت‌های واقعی و نوآورانه آن به فعلیت برسد، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی حفظ شود و فرهنگ و تعلیم و تربیت به عنوان بستر ساختن انسان و جامعه آینده، در تنظیم همه راهبردهای کشور مورد ملاحظه قرار گیرد. پیام رهبری به مناسبت هفته دولت از این منظر فقط یک توصیه به روایت کردن نقاط قوت نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه ورود روایت‌سازی به مرحله ای باشد که در آن روایت، انسجام و فرهنگ، سه ضلع مهمِ قدرت‌سازی برای ایران آینده تلقی می‌شوند.

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تحلیل پیام رهبر انقلاب