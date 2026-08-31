رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: برداشت انواع خرما از نخلستان‌های استان فارس به عنوان قطب نخست تولید این محصول در کشور آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۴۵۰ هزار تن خرما از سطح ۴۹ هزار هکتار از باغ‌های این استان برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی اظهار کرد: فرآیند برداشت خرما با ارقام زودرس همچون رطب کبکاب از اوایل شهریورماه آغاز شده و در ادامه با ارقام میان‌رس نظیر خاصویی و ارقام دیررس از جمله شاهانی، پیارم و مجول تا اواخر آبان‌ماه ادامه می‌یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس توضیح داد: این میزان تولید در فارس با بهره‌مندی از تنوع ارقام نظیر کبکاب، شاهانی، زاهدی، گنتار، خنیزی، مجول، پیارم، شهابی، مضافتی، برحی، هلیله، سرخو، لشت و فرکان در ۲۲ شهرستان تولید می‌شود.

به گفته بهجت حقیقی، در میان این شهرستان‌ها، قیروکارزین، کازرون، جهرم و فراشبند با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، بالاترین میانگین تولید را به خود اختصاص داده‌اند.

او اظهار کرد: فرآیند برداشت خرما با ارقام زودرس همچون رطب کبکاب از اوایل شهریورماه آغاز شده و در ادامه با ارقام میان‌رس نظیر خاصویی و ارقام دیررس از جمله شاهانی، پیارم و مجول تا اواخر آبان‌ماه ادامه می‌یابد.

بهجت حقیقی بیان کرد: جایگاه نخست استان فارس در تولید ارقام پرمحصولی مانند کبکاب، زاهدی و شاهانی علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ارزآوری و صادرات ایجاد کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی فارس با ارائه مشاوره‌های فنی، اجرای پروژه‌های کلان، حمایت از توسعه نهال‌های ریزازدیادی، احداث باغ‌های مادری و ترویج ارقام تجاری و صادراتی، بستر مناسبی برای پایداری تولید این محصول استراتژیک فراهم آورده است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، نخیلات ، برداشت خرما
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