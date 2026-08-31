باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی اظهار کرد: فرآیند برداشت خرما با ارقام زودرس همچون رطب کبکاب از اوایل شهریورماه آغاز شده و در ادامه با ارقام میانرس نظیر خاصویی و ارقام دیررس از جمله شاهانی، پیارم و مجول تا اواخر آبانماه ادامه مییابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس توضیح داد: این میزان تولید در فارس با بهرهمندی از تنوع ارقام نظیر کبکاب، شاهانی، زاهدی، گنتار، خنیزی، مجول، پیارم، شهابی، مضافتی، برحی، هلیله، سرخو، لشت و فرکان در ۲۲ شهرستان تولید میشود.
به گفته بهجت حقیقی، در میان این شهرستانها، قیروکارزین، کازرون، جهرم و فراشبند با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، بالاترین میانگین تولید را به خود اختصاص دادهاند.
او اظهار کرد: فرآیند برداشت خرما با ارقام زودرس همچون رطب کبکاب از اوایل شهریورماه آغاز شده و در ادامه با ارقام میانرس نظیر خاصویی و ارقام دیررس از جمله شاهانی، پیارم و مجول تا اواخر آبانماه ادامه مییابد.
بهجت حقیقی بیان کرد: جایگاه نخست استان فارس در تولید ارقام پرمحصولی مانند کبکاب، زاهدی و شاهانی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ظرفیتهای قابلتوجهی برای ارزآوری و صادرات ایجاد کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی فارس با ارائه مشاورههای فنی، اجرای پروژههای کلان، حمایت از توسعه نهالهای ریزازدیادی، احداث باغهای مادری و ترویج ارقام تجاری و صادراتی، بستر مناسبی برای پایداری تولید این محصول استراتژیک فراهم آورده است.
منبع: جهاد کشاورزی فارس