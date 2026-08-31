فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری عاملان شرارات و درگیری و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت برای شهروندان در بیمارستان مطهری این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری و قدرت نمایی با سلاح سرد در بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرودشت، ماموران پلیس برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۳ نفر با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده که منجر به مجروحیت ۲ نفر از طرفین دعوا شده است.

فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی هر ۳ نفر شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنان سلاح‌های سرد مورد استفاده در درگیری کشف شد.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و به افراد شرور و مخل نظم و امنیت، اجازه قدرت نمایی و عرض اندام نخواهد داد و این مجرمان بدانند در صورت سرزدن هرگونه فعل مجرمانه از آنان، با برخورد قاطع و قانونی پلیس رو‌به‌رو خواهند شد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: درگیری ، عاملان درگیری ، سلاح سرد
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