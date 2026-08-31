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چرا معاینه دوره‌ای چشم کودکان ضروری است؟ + فیلم

از آنجا که برخی اختلالات بینایی کودکان، از جمله تنبلی چشم، ممکن است بدون هیچ علامت یا شکایت آشکاری پیشرفت کنند، غربالگری و معاینه دوره‌ای چشم نقش مهمی در تشخیص زودهنگام آنها دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تنبلی چشم یا «آمبلیوپی» معمولاً در سال‌های نخست زندگی ایجاد می‌شود و می‌تواند با کاهش بینایی یک‌طرفه همراه باشد؛ مشکلی که ممکن است از چشم و حتی رفتار کودک قابل تشخیص نباشد. کودک با چشم سالم همچنان محیط اطراف را واضح می‌بیند و معمولاً متوجه ضعف چشم دیگر نمی‌شود، بنابراین ممکن است هیچ شکایتی از تاری دید نداشته باشد.

به همین دلیل، منتظر ماندن تا زمان بروز علائم یا شکایت کودک برای بررسی بینایی کافی نیست و غربالگری در سنین پایین و معاینه‌های دوره‌ای اهمیت زیادی دارد. تشخیص به‌موقع اختلالات بینایی می‌تواند فرصت درمان و اصلاح مشکل را پیش از ماندگار شدن کاهش بینایی فراهم کند.

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