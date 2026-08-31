سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از تولید ۸۸ هزار و ۵۲۰ تن برنج سفید در مرحله کشت اول در شالیزار‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  بهرام لطف‌اله‌نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: با همت و تلاش شبانه روزی شالیکاران سخت‌کوش و اجرای توصیه‌های فنی کارشناسان پهنه، میزان استحصال برنج سفید تاکنون و از محل برداشت کشت اول به ۸۸ هزار و ۵۲۰ تن رسیده است و این روند با مدیریت اصولی مزارع رتون و کشت دوم تداوم دارد.

او با اشاره به اهمیت راهبردی برنج در تامین سبد غذایی جامعه و تحقق امنیت غذایی پایدار، افزود: خوداتکایی در تولید این محصول استراتژیک، مهم‌ترین گام در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رونق معیشت کشاورزان است.

لطف‌اله‌نیا گفت:مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با تمام توان از جامعه پرتلاش شالیکاری حمایت می‌کند و برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت مصرف بهینه آب، تغذیه اصولی و هدایت فنی مزارع در مرحله کشت دوم و پرورش رتون را در اولویت کاری قرار داده است.

او افزود:ارائه راهنمایی‌های کارشناسی، پایش مداوم مزارع و حمایت‌های زیرساختی از مراحل تولید تا فرآوری در کارخانه‌های شالیکوبی، نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری، کاهش ضایعات و تضمین پایداری چرخه تولید برنج در شهرستان محمودآباد ایفا کرده است.

برچسب ها: تولید برنج ، شالیزارهای مازندران
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