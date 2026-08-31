باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه پویانمایی «لنا و علی» در ۵۲ قسمت ۶ دقیقهای با تکنیک «کاتاوت» مراحل تولید خود را سپری میکند. تاکنون ۴۲ قسمت از این مجموعه تولید که ۲۵ قسمت از شبکه پویا به روی آنتن رفته است و ۱۰ قسمت پایانی آن نیز در حال گذراندن مراحل تولید است.
داستان این انیمیشن در شهر مشهد و پیرامون یک خانواده پنجنفره روایت میشود. شخصیتهای اصلی این داستان، خواهر و برادری به نامهای «لنا» و «علی» (۶ و ۴ ساله) به همراه برادر نوزادشان «محسن» هستند. این کودکان در موقعیتهای مختلف روزمره با چالشهای اخلاقی مواجه شده و سعی میکنند با بهرهگیری از آموزههای قرآن، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.
ویژگی متمایز این مجموعه، تعامل شخصیتهای اصلی با همسایگانی از ملیتهای مختلف جهان اسلام از جمله لبنان، عراق، هند و پاکستان است. این رویکرد باعث شده تا «لنا و علی» علاوه بر توجه به فرهنگ ایرانی-اسلامی، ظرفیت بالایی برای ارائه مفاهیم دینی فراتر از مرزهای جغرافیایی داشته باشد.
این مجموعه با بهرهگیری از زبانی ساده و کودکانه، به موضوعات مهمی همچون آداب سبک زندگی اسلامی، فضایل اخلاقی و مناسبتهای مذهبی و ملی پرداخته است. ماه مبارک رمضان، اربعین حسینی، میلاد و شهادت امام رضا (ع) و پیامبر اکرم (ص)، عید غدیر، روز پدر، روز مادر و روز دختر و پسر، از جمله محورهای داستانی هستند که در قسمتهای مختلف این انیمیشن به آنها پرداخته شده است.
مجموعه «لنا و علی» به تهیهکنندگی «شرکت راویان رویا فردا سپهر» و مجری طرح «شرکت پویانمایی شمس» تولید میشود. کارگردانی این اثر بر عهده اسماعیل رسولیمهر و محمدرضا حسائی است.
این انیمیشن تلاش دارد تا ضمن سرگرم کردن مخاطبان خردسال، مفاهیم عمیق اخلاقی و معرفتی را به شکلی کاربردی و متناسب با اقتضائات دنیای کودکان تبیین نماید.