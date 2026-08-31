باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - دولت و بخشهای اقتصادی آن وظیفه کنترل امور اقتصادی، رونق بخشیدن به تجارت، تسهیل شرایط برای فعالیت کسب و کارها و مسائل اینچنینی را برعهده دارد. این وزارتخانه بر حسب وظایفی که برعهده دارد باید به حمایت از معیشت مردم و کسب و کارها بپردازد. همچنین بهبود روندهای حکمرانی در بخشهای اقتصادی مانند مالیات و گمرک نیز برعهده این وزارتخانه است.
در شرایط جنگی، حساسیت دولت و بخشهای اقتصادی آن بیشتر میشود. زیرا این وزارتخانه باید در شرایط حساس و جنگی به کنترل امور اقتصادی بپردازد و به مردم و کسب و کارها کمک کند تا از شرایط سخت عبور کنند. در همین راستا، وزارتخانه مورد بحث در شرایط جنگی کشور اقداماتی را به اجرا گذاشت.
هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور طی سالهای اخیر در دستور کار قرار دارد. در هیمن راستا، استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ به جای روندهای دستی و انسانمحور مالیاتستانی در دستور کار قرار گرفته است. نشاندار کردن مالیاتها نیز مانند سال قبل اجرایی میشود.
گمرکات کشور نیز در حال هوشمند شدن هستند و استفاده از سامانهها به روز در آنها در دستور کار قرا ردارد. به زعم کارشناسان، این امر به افزایش کارآمدی گمرکات، از بین رفتن بستر سوءاستفاده و تسریع ترخیص کالاها منجر میشود.
احمد راستینه نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور را میتوان یکی از اقدامات مثبت سازمان امور مالیاتی دانست، تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارشی که سازمان امور مالیاتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد، تقریباً ۹۰ درصد از خرده فروشان بازار که درآمد آنها زیر سقف نظام مالیاتی بود، با خوداظهاری از پرداخت مالیات معاف شدند. این اعتماد به مودیان بر پایه نظام مالیاتی هوشمند مثبت ارزیابی می شود و به افزایش رابطه دوسویه مودیان و سازمان امور مالیاتی میانجامد که اتفاق مثبتی است.
وی ادامه داد: هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور این زمینه را به وجود میآورد که دولت بر اساس یک بستر شفاف و روشن به دریافت مالیات اقدام کند. این روندها به نفع اقتصاد در سطح کلان است و منافع کشور را تأمین میکند.
نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مالیاتستانی در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ زمینه را برای دریافت مالیات در یک بستر به روز فراهم کرده است. این امر به نفع دولت است و هزینههای مالیاتستانی را کم میکند. مودیان نیز از این که بر اساس گردش حساب مالیات میپردازند و از روندهای دستی خلاص شدهاند، رضایت دارند.
وی ادامه داد: استفاده از روندهای هوشمند در گمرکات نیز موضوع مهمی است. هر چقدر گمرک به عنوان دروازه ورود و خروج کالا در کشور بیشتر هوشمند شود، زمینه بیش از پیش برای رونق بخشیدن به تجارت در کشور مهیا میشود.
وی ادامه داد: دولت در حوزه عملکردی در بخش هوشمندسازی گامهای خوبی برداشته است و در برنامه این وزارتخانه نیز زمینه برای تقویت و مقرراتزدایی از بخش اقتصاد دیجیتال در کنار هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور نیز وجود دارد که اقدامات مثبتی در حوزه بهبود محیط کسبوکار تلقی میشود.
راستینه گفت: در شرایط فعلی، وزارتخانه مورد بحث توانسته است به کنترل امور بپردازد و زمینه دسترسی مردم به کالاهای اساسی را در شرایط جنگی مهیا کند.