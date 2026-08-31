سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران از بازیکنان خود خواسته تا تمرکز خود را برای دیدار با دربی حفظ کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ در فاصله ۲ روز مانده تا برگزاری دربی ۱۰۷ پایتخت، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در جلسه‌ای با بازیکنان این تیم آخرین نکات مدنظر خود برای دیدار حساس برابر پرسپولیس را به آنها گوشزد کرد.

بختیاری‌زاده که استقلال را در سه هفته ابتدایی لیگ برتر به سه پیروزی رسانده و تیمش در ادامه نیز برابر فولاد خوزستان به تساوی بدون گل دست یافته است، تلاش دارد آبی‌پوشان با همان انسجام دفاعی وارد مهم‌ترین مسابقه فصل شوند. استقلال در چهار بازی ابتدایی خود نیز گلی دریافت نکرده است.

سرمربی استقلال در این جلسه بر اهمیت تمرکز بازیکنان در طول ۹۰ دقیقه تأکید داشته و از شاگردانش خواسته است در جریان مسابقه از نظر ذهنی و تاکتیکی دچار افت نشوند. بختیاری‌زاده همچنین بر اجرای دقیق وظایف هر بازیکن و حفظ نظم تیمی تأکید کرده است.

با توجه به حساسیت بالای دربی، سرمربی استقلال تلاش دارد بازیکنانش بدون توجه به حواشی و فشار‌های بیرونی، تمرکز خود را روی مسائل فنی مسابقه قرار دهند. آبی‌پوشان در حالی به مصاف پرسپولیس می‌روند که ساختار دفاعی این تیم در هفته‌های اخیر یکی از نقاط قوت اصلی استقلال بوده است.

بختیاری‌زاده که برای نخستین بار به عنوان سرمربی استقلال در دربی پایتخت روی نیمکت خواهد نشست، امیدوار است شاگردانش بتوانند با اجرای برنامه‌های تاکتیکی او، نتیجه مطلوب را برابر رقیب سنتی کسب کنند.