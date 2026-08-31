باشگاه خبرنگاران جوان - اپلیکاتور کرم با نشان تجاری «RMA» تولید شرکت رز مکث آسیا، به دلیل غیرمجاز و فاقد مجوز معتبر بودن و همچنین طرح ادعاهای درمانی مختلف، مشمول فراخوان و جمعآوری فوری از سطح عرضه سراسر کشور شد.
سازمان غذا و دارو اعلام کرد: در پی گزارش معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فارس درباره عرضه اپلیکاتور کرم با نشان تجاری «RMA» و بررسیهای انجامشده، غیرمجاز و فاقد مجوز معتبر بودن این محصول محرز شد.
بر اساس ابلاغیه سازمان غذا و دارو، تمام سریهای ساخت اپلیکاتور کرم «RMA» تولید شرکت رز مکث آسیا مشمول جمعآوری فوری از سطح عرضه هستند.
سازمان غذا و دارو از معاونتهای غذا و داروی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته است ضمن اجرای فوری فرآیند فراخوان و جمعآوری این محصول، نتایج اقدامات انجامشده را همراه با مستندات لازم به سازمان گزارش کنند.
براساس این گزارش به شهروندان توصیه میشود از خرید و مصرف محصولات فاقد مجوز خودداری کرده و فرآوردههای سلامتمحور را تنها از مراکز مجاز تهیه کنند.
منبع: سازمان غذا و دارو