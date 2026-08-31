باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ استقلال در حالی خود را برای برگزاری دربی ۱۰۷ پایتخت آماده می‌کند که سهراب بختیاری‌زاده در بازی‌های اخیر نشان داده علاقه زیادی به استفاده از ساختار سه دفاعه دارد؛ سیستمی که در زمان دفاع می‌تواند با اضافه شدن مدافعان کناری به یک آرایش پنج نفره تبدیل شود.

آبی‌پوشان در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر هنوز گلی دریافت نکرده‌اند و همین موضوع نشان می‌دهد بختیاری‌زاده پیش از هر چیز روی ایجاد یک ساختار دفاعی منسجم حساب باز کرده است. با این حال، رویکرد استقلال در دربی صرفاً دفاعی نخواهد بود و کادر فنی این تیم برای استفاده از فضا‌های ایجادشده پشت سر مدافعان پرسپولیس نیز برنامه‌هایی دارد.

استقلال احتمالاً مسابقه را با همان ساختار آشنای سه دفاعه آغاز خواهد کرد؛ آرایشی که در دیدار‌های اخیر با حضور سامان فلاح، عارف آقاسی و روزبه چشمی در خط دفاعی مورد استفاده قرار گرفته است. در کناره‌ها نیز حضور مدافعان کناری به استقلال اجازه می‌دهد هنگام مالکیت توپ، عرض بیشتری به حملات خود بدهد.

یکی از نکات مهم برنامه بختیاری‌زاده در این مسابقه، نحوه انتقال تیم از فاز دفاعی به حمله است. استقلال قصد ندارد با عقب‌نشینی کامل، ابتکار عمل را در اختیار پرسپولیس قرار دهد و احتمالاً تلاش خواهد کرد پس از توپ‌گیری، با استفاده از سرعت بازیکنان کناری و مهاجم خود به سمت دروازه حریف حرکت کند.

در واقع، کلید برنامه استقلال در دربی را می‌توان در تعادل میان دفاع منسجم و حمله سریع جست‌و‌جو کرد؛ چراکه آبی‌پوشان از یک سو نمی‌خواهند ساختار دفاعی موفق خود را از دست بدهند و از سوی دیگر برای کسب پیروزی به گل نیاز دارند.

بختیاری‌زاده حالا در نخستین تجربه سرمربیگری خود در دربی، باید نشان دهد آیا می‌تواند میان این دو رویکرد تعادل ایجاد کند یا خیر؛ آزمونی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسابقات دوران مربیگری او باشد.