باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه دهم شهریورماه، سالروز پدافند هوایی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش به همراه امیر سرتیپ قادر رحیم‌زاده، جانشین رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، با حضور در دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، از نمایشگاه دستاورد‌ها و توانمندی‌های این دانشگاه بازدید کرده و در جریان آخرین دستاوردها، فعالیت‌های علمی و پژوهشی و برنامه‌های آموزشی دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) قرار گرفتند.

در این نمایشگاه، بخشی از توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) و ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه آموزش و تربیت افسران متخصص و کارآمد به نمایش گذاشته شده است.

منبع: ارتش