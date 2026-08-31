فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به همراه جانشین رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با حضور در دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، از نمایشگاه دستاورد‌ها و توانمندی‌های این دانشگاه بازدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه دهم شهریورماه، سالروز پدافند هوایی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش به همراه امیر سرتیپ قادر رحیم‌زاده، جانشین رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، با حضور در دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، از نمایشگاه دستاورد‌ها و توانمندی‌های این دانشگاه بازدید کرده و در جریان آخرین دستاوردها، فعالیت‌های علمی و پژوهشی و برنامه‌های آموزشی دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) قرار گرفتند.

در این نمایشگاه، بخشی از توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) و ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه آموزش و تربیت افسران متخصص و کارآمد به نمایش گذاشته شده است.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، پدافند هوایی
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