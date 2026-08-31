اولین جلسه کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی تحت توافقنامه مکه روز دوشنبه در استانبول برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اولین جلسه کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی که تحت توافقنامه مکه تأسیس شده است، روز دوشنبه در استانبول آغاز شد.
ترکیه میزبان جلسه افتتاحیه این کمیته است که برای ارائه جهت راهبرد فعالیتهای تحت این توافقنامه تأسیس شده است و وزرای امور خارجه، وزرای دفاع و روسای ستاد کل ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی را گرد هم میآورد.
جلسه با حضور هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، یاشار گولر، وزیر دفاع ملی و ژنرال سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه آغاز شد. محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع فدرال و سپهبد عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش و شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع و ژنرال فیاض بن حامد الرویلی، رئیس ستاد کل ارتش نیز حضور داشتند.
انتظار میرود شرکتکنندگان در مورد مسائل امنیتی بینالمللی، توسعه قابلیتهای دفاعی، ارتقای قابلیت همکاری بین نیروهای مسلح سه کشور، تعمیق همکاری در صنعت دفاعی از جمله تولید و تحقیق و توسعه مشترک و تقویت تلاشهای مشترک برای مبارزه با تروریسم بحث کنند.
همچنین انتظار میرود در این نشست، چارچوب دبیرخانه و سایر سازوکارهای مرتبط که کار را در حوزههای مشخص شده توسط کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی هماهنگ میکنند، مشخص شود و همچنین نقشه راهی برای گامهای آینده تعیین شود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در تاریخ ۷ آگوست در مکه، توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند.
این توافقنامه تصریح میکند که حمله به هر یک از کشورهای امضاکننده، حمله به همه طرفها تلقی خواهد شد.
منبع: اناتولی