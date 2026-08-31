باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه به این شرح است:
با عذرخواهی از تاخیر پیشآمده که ناشی از محدودیتهای تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به اطلاع میرساند؛ پرداخت معوقات مابهالتفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسبسازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ برای حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر عزیز، از عصر امروز (دوشنبه ۹ شهریور) آغاز میشود. این پرداختها به ترتیب حروف الفبا، به صورت مستمر و تدریجی، نهایتا تا پایان شهریور ماه از طریق بانکهای عامل به اتمام خواهد رسید.
همچنین در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات مابهالتفاوت اردیبهشت ماه نیز متعاقبا اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد.
در پایان یادآور میشود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.
همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.