استقلال برای دربی ۱۰۷ برنامه ویژه‌ای برای مهار مهره‌های هجومی پرسپولیس دارد و بختیاری‌زاده روی حفظ انسجام دفاعی تیمش حساب ویژه‌ای باز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در فاصله دو روز مانده تا برگزاری دربی ۱۰۷ پایتخت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کادر فنی استقلال، مهار مهره‌های تأثیرگذار پرسپولیس در فاز هجومی است؛ موضوعی که سهراب بختیاری‌زاده در برنامه‌های تاکتیکی خود توجه ویژه‌ای به آن دارد.

سرمربی استقلال که تیمش در هفته‌های ابتدایی فصل عملکرد قابل قبولی در خط دفاعی داشته، برای دیدار برابر پرسپولیس قصد دارد ضمن حفظ ساختار دفاعی تیم، راه‌های نفوذ و ایجاد موقعیت توسط مهاجمان و هافبک‌های هجومی حریف را نیز محدود کند.

در این میان، احتمال دارد یکی از بازیکنان استقلال مأموریت ویژه‌ای برای کنترل یکی از خطرناک‌ترین مهره‌های پرسپولیس بر عهده داشته باشد. این بازیکن باید در کنار وظایف معمول خود، در زمان مالکیت توپ توسط حریف فاصله لازم با ستاره هجومی پرسپولیس را حفظ کند و اجازه ندهد او فضای کافی برای تصمیم‌گیری و ایجاد موقعیت داشته باشد.

بختیاری‌زاده در روزهای اخیر روی نظم تیمی و فشردگی خطوط تأکید داشته و به نظر می‌رسد استقلال در این مسابقه نیز تلاش خواهد کرد با کاهش فضا در میانه زمین، پرسپولیس را از رسیدن راحت به یک‌سوم دفاعی خود بازدارد.

با توجه به اینکه سرمربی استقلال علاقه‌مند به استفاده از ساختار سه دفاعه است، نحوه پوشش فضاهای کناری و همچنین همکاری مدافعان مرکزی با هافبک‌ها می‌تواند در مهار مهره‌های هجومی پرسپولیس تعیین‌کننده باشد.

حالا باید دید بختیاری‌زاده برای مهم‌ترین دوئل چهارشنبه چه برنامه‌ای در نظر گرفته و در نهایت کدام بازیکن استقلال مأموریت ویژه مهار ستاره پرسپولیس را بر عهده خواهد گرفت؛ تصمیمی که می‌تواند یکی از کلیدهای موفقیت آبی‌پوشان در دربی ۱۰۷ باشد.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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