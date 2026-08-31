باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه امروز دوشنبه با خواجه محمد آصف، همتای پاکستانی خود در استانبول دیدار کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع ترکیه در پلتفرم «این سوشال» منتشر کرده است، اولین جلسه «کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی» امروز در استانبول برگزار می‌شود. این کمیته در چارچوب «توافق مکه برای دفاع مشترک» که در ۷ آگوست بین ترکیه، پاکستان و عربستان امضا شد، تاسیس شده است. در دیدار وزرای دفاع دو کشور، سلجوق بایراکتار اوغلو، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه نیز حضور داشت.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در تاریخ ۷ آگوست در مکه مکرمه «توافقنامه دفاعی مشترک» امضا کردند.

این توافق در چارچوب همکاری‌های دفاعی با هدف تقویت تعهدات برای حفظ صلح، ثبات و رفاه در سطوح منطقه‌ای و جهانی، بر اساس اصل تقسیم بار مسئولیت و درک مشترک از امنیت، حاصل شده است.

هدف این توافق تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه است و تصریح می‌کند که هرگونه حمله مسلحانه به هر یک از این سه کشور، حمله به همه آنها تلقی خواهد شد.

منبع: آناتولی