رویان؛ شهرِ انگور

رویان، در حوالی شاهرود، شهری است که بخشی از هویت و زندگی مردمش در باغ‌های انگور شکل گرفته است. نزدیک به ۲ هزار هکتار از باغ‌های انگور شهرستان شاهرود در این منطقه قرار دارد و حدود ۷۰ درصد آن به رقم سرخ فخری، معروف به انگور شاهرودی، اختصاص یافته است؛ انگوری ممتاز که ماندگاری بالای آن، نام رویان را با بازارهای انگور پیوند زده است.در کنار سرخ فخری، ارقامی چون عسگری، یاقوتی، شاهانی، صاحبی، سفید فخری و ریش‌بابا نیز در باغ‌های رویان پرورش می‌یابند. در فصل برداشت، خوشه‌های رسیده از باغ‌ها مستقیماً راهی بازار می‌شوند و با آغاز سرما، بخشی از محصول در سردخانه‌های شهر برای ماه‌های بعد نگهداری می‌شود. اینجا انگور فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ حاصل دسترنج مردمی است که نسل‌به‌نسل با باغ و زمین زندگی کرده‌اند. میانگین برداشت حدود ۳۱ تن در هکتار و رکورد ۱۲۳ تن در هکتار، بخشی از ظرفیت این سرزمین را نشان می‌دهد؛ سرزمینی که انگور در آن، طعم زندگی و نشانی از هویت مردم رویان است.