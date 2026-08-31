اتریش در ماه‌های ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۶ با ثبت ۶۴۶ مرگ مرتبط با گرما، رکورد تازه‌ای در این زمینه به ثبت رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اتریش در جریان موج‌های گرمای شدید که تابستان امسال اروپا را درنوردید، طی ماه‌های ژوئن و ژوئیه، با ثبت ۶۴۶ مورد مرگ، بالاترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از گرما را به ثبت رساند.

آژانس سلامت و ایمنی غذایی اتریش (AGES) اعلام کرد که ۶۴۶ مورد مرگ مرتبط با گرما ثبت شده است؛ این رقم در مقایسه با رکورد قبلی ۵۷۰ مورد مرگ در همین دو ماه در سال ۲۰۲۴، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

دانشمندان می‌گویند تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، موجب شدیدتر و پرتکرارتر شدن پدیده‌های جوی حدی شده است. اروپا نیز در میان قاره‌های جهان، با سریع‌ترین روند گرمایش مواجه است.

اتریش نیز مانند بسیاری از کشور‌های اروپایی، تابستان امسال شاهد شکسته شدن رکورد‌های دمایی و موج‌های خشکسالی بود. در اوایل ماه اوت، دمای هوا در منطقه «باد دویچ-آلتنبورگ» در شرق اتریش به رکورد ۴۱.۲ درجه سانتی‌گراد رسید؛ این دما یک روز پس از ثبت رکورد قبلی ۴۱ درجه در وین به ثبت رسید.

شایان ذکر است که طبق آخرین داده‌های منتشرشده تا اواخر اوت ۲۰۲۶، آمار مرگ‌ومیر ناشی از گرمای شدید در اروپا بسیار بالاست. در آلمان حدود ۱۵۸۰۰ مرگ مرتبط با گرما از ابتدای سال تا اواسط اوت برآورد شده است. در فرانسه تا اواخر ژوئیه، حدود ۷۳۰۰ مرگ اضافی در ارتباط با موج‌های گرما از ماه مه ثبت شده است.

بر اساس آخرین برآورد‌های منتشرشده، موج‌های گرمای متوالی تابستان ۲۰۲۶ تاکنون با حداقل ۳۵ هزار مرگ اضافی در اروپا مرتبط دانسته شده‌اند؛ این آمار هنوز نهایی نیست و با اضافه شدن داده‌های ماه اوت احتمالا افزایش خواهد یافت. آلمان، فرانسه و اسپانیا به‌تنهایی بیش از ۲۵ هزار مورد را تشکیل می‌دهند.

منبع: آر تی

برچسب ها: گرما در اروپا ، موج گرما
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