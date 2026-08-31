نخست‌وزیر اسپانیا فاش کرد که طرف‌های اسرائیلی با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری بحران مهاجرت از مراکش به اسپانیا نقش داشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، امروز دوشنبه رژیم تروریستی اسرائیل را به دست داشتن در بحران مهاجرت از مراکش متهم و خاطرنشان کرد که حمله احزاب راست‌گرای اروپایی به مادرید به دلیل موضع این کشور در محکومیت نسل‌کشی در نوار غزه بوده است.

سانچز در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «بحران مهاجران از مراکش با کمپینی در رسانه‌های اجتماعی که توسط صفحات اسرائیلی راه‌اندازی شده بود، آغاز شد.»

سانچز فاش کرد که «اطلاعات منتشر شده توسط کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که طرف‌های اسرائیلی در بحران مهاجران دست دارند، آیا اسرائیل واقعا تا این حد به موضوع مهاجران به اسپانیا علاقه‌مند است یا اینکه به موضع اسپانیا در برابر نسل‌کشی در غزه حمله می‌کند؟»

اسپانیا تخمین زده است که حدود ۶۰ هزار مهاجر در یک روز در ماه ژوئیه گذشته از مراکش وارد شهر سئوتا شده‌اند، که یکی از بزرگترین عبور‌های دسته‌جمعی مشاهده شده در مرز‌های جنوبی اتحادیه اروپا است. دولت اسپانیا بعدا اعلام کرد که حدود ۷۲۰۰۰ مهاجر از مراکش وارد سئوتا شده‌اند و خاطرنشان کرد که اکثر آنها را بازگردانده است.

این بحران به اتحادیه اروپا نیز کشیده شد، جایی که ایتالیا محدودیت‌هایی را برای ورود مسافران از اسپانیا اعمال کرد، در حالی که مادرید اعلام کرد که به عنوان اقدامی متقابل در پاسخ به تعلیق توافقنامه شنگن بین دو کشور توسط رم، کنترل‌هایی را بر پرواز‌ها و کشتی‌هایی که از ایتالیا می‌آیند، اعمال خواهد کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: مهاجرت غیرقانونی ، کشور اسپانیا
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