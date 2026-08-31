موعود بنیادی‌فر قضاوت دیدار پرسپولیس و استقلال را بر عهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - موعود بنیادی‌فر به عنوان داور دیدار استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر انتخاب شد.

دربی ۱۰۷ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور و از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز خواهد شد. ورزشگاه نقش‌جهان نیز میزبان این مسابقه خواهد بود.

برچسب ها: موعود بنیادی فر ، دربی
خبرهای مرتبط
بنیادی‌فر: VAR به داوری اعتبار بخشید؛ حق‌الزحمه‌ها متناسب با مسئولیت داوران نیست +فیلم
قضاوت داوران ایرانی در مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا
دیدار پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس در جزیره کیش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری دربی در اصفهان بی‌معنی است/ بازی‌های پرفشار لیگ توجیه ندارد
دبیر کل فدراسیون فوتبال برکنار شد
بلیط فروشی دیدار دربی آغاز شد
خط‌ونشان منصوریان برای فدراسیون عراق
۳ ستاره پرسپولیس راهی تیم ملی امید شدند
تأیید پارگی رباط صلیبی ترابی بعد از MRI اول
دلیل سفر مدیرعامل پرسپولیس به ترکیه مشخص شد
فاجعه سرپرستی در تیم ملی فوتبال جوانان/ وقتی دو بازیکن و یک پزشک ویزا نگرفتند
پایان همکاری بنزما با الهلال؛ ستاره فرانسوی در دوراهی سرنوشت
علت لغو اردوی تیم ملی امید مشخص شد
آخرین اخبار
دربی ۱۰۷؛ مأمور مهار ستاره پرسپولیس مشخص شد؟
دبیر برکنار شده، مشاور رئیس فدراسیون فوتبال شد!
بُرد نخست تیم فوتبال جوانان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
موعود بنیادی‌فر داور دربی ۱۰۷ شد
استقلال با چه برنامه‌ای به مصاف پرسپولیس می‌رود؟
جلسه بختیاری‌زاده با استقلالی‌ها پیش از دربی
بازدید معاون وزیر ورزش از اردوی ملی پوشان تیراندازی اعزامی به ناگویا
فاجعه سرپرستی در تیم ملی فوتبال جوانان/ وقتی دو بازیکن و یک پزشک ویزا نگرفتند
بلیط فروشی دیدار دربی آغاز شد
تیم کشتی ساحلی نوجوانان ایران قهرمان جهان شد
دبیر کل فدراسیون فوتبال برکنار شد
پایان همکاری بنزما با الهلال؛ ستاره فرانسوی در دوراهی سرنوشت
خط‌ونشان منصوریان برای فدراسیون عراق
دنیا مالی برای حضور در افتتاحیه بازی‌های جهانی عشایر عازم بیشکک شد
پادشاهی نوجوانان کشتی ساحلی ایران در باکو
تأیید پارگی رباط صلیبی ترابی بعد از MRI اول
نخستین حضور پاراشمشیربازی ایران در رقابت‌های جهانی
کالیاری ۰ - ۱ اینتر/ پیروزی با گل چالهان‌اوغلو
۳ ستاره پرسپولیس راهی تیم ملی امید شدند
علت لغو اردوی تیم ملی امید مشخص شد
دلیل سفر مدیرعامل پرسپولیس به ترکیه مشخص شد
پاداش ویژه بردن دربی در انتظار سرخپوشان
تلاش تیم پزشکی پرسپولیس برای رساندن جلالی به دربی
برگزاری دربی در اصفهان بی‌معنی است/ بازی‌های پرفشار لیگ توجیه ندارد
منچستریونایتد ۵ - ۲ ایپسویچ تاون/ پیروزی قاطع شیاطین سرخ با هنرنمایی برونو فرناندز + فیلم
رئال مادرید ۴ - ۰ مالاگا/ رئال مادرید همچنان طوفانی +فیلم
چلسی ۴ - ۳ برایتون/ دومین پیروزی آبی پوشان لندنی با هدایت آلونسو + فیلم