رئیس پلیس راه راهور فراجا از یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۱۶ امروز دوشنبه ۹ شهریور به‌دلیل ترافیک سنگین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، مقرر شد از ساعت ۱۶:۰۰ امروز ۹ شهریورماه، تردد همه وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) این ۲ محور ممنوع می‌شود.

وی افزود: پس از اعمال این محدودیت، جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا زمان تخلیه بار ترافیکی از (جنوب به شمال) به‌صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد و پس از بهبود شرایط، وضعیت تردد مجدد بررسی می‌شود.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل میانک تا مجلار، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی گفت: در آزادراه تهران ـ شمال نیز حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و محدوده انتهای تونل البرز نیز ترافیک سنگین جریان دارد همچنین محور هراز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

وی ادامه داد: در محور قدیم قزوین ـ رشت و بالعکس، محدوده‌های امامزاده هاشم و پارک جنگلی سراوان هم ترافیک سنگین گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و در آزادراه کرج ـ قزوین در محدوده هشتگرد خبر داد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محورهای دارای تردد روان اظهار کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در هر ۲ مسیر رفت و برگشت روان است همچنین در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، وضعیت تردد روان گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی گفت: این محورها در حال حاضر فاقد مداخلات جوی اما در برخی از محورهای استان گیلان بارش باران گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد از رانندگان درخواست کرد با توجه به افزایش حجم تردد، محدودیت‌های اعمال‌شده و بارندگی در برخی مناطق، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: جاده چالوس ، محدودیت ترافیکی
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