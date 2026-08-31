وزیر ارتباطات با اشاره به آسیب دیدن بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در شرایط جنگی، گفت: پایداری شبکه کشور حاصل توان و تلاش متخصصان داخلی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح نمایشگاه با حضور فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و عراق، با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد در شرایط کنونی، اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه با این شکوه و حضور گسترده فعالان دو کشور، پیامهای مهمی دارد که یکی از مهمترین آنها، نمایش حماسه پایداری و تابآوری مردم ایران است.
وی افزود: کشور عزیز ما ایران، با وجود شرایط حاکم در یک سال گذشته، به پشتوانه حضور و پایداری مثالزدنی مردم و همچنین تابآوری ایجادشده با اتکا به ظرفیت جوانان و نخبگان کشور، پرافتخار ایستاده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای ارتباطی در شرایط جنگی تصریح کرد: حوزه ارتباطات نیز از جمله بخشهایی بود که به شدت مورد آسیب قرار گرفت و در یک مصداق مشخص، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و زیرساختی کشور هدف هجمه دشمن واقع شد؛ اما با وجود این شرایط، ارتباطات در کشور خاموش نشد و خدمات به همت و با دستان توانمند متخصصان این حوزه پایدار ماند.
هاشمی ادامه داد: دلیل این پایداری، تلاشها و مجاهدتهای شبانهروزی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالهای گذشته بوده است؛ تلاشهایی که موجب شد امروز در حوزه محصولات و خدمات بومی، ظرفیتهایی ارزشمند و در برخی عرصهها در سطح بهترین نمونههای جهانی در اختیار داشته باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه فرصتی برای معرفی بخشی از ظرفیتها، توانمندیها و افتخارآفرینیهای فعالان حوزه فناوری کشور در یک سال گذشته و سالهای پیش از آن باشد و افزود: حضور شرکتها و متخصصان ایرانی و عراقی میتواند زمینهساز برکات و همکاریهای گستردهتری برای دو کشور و دو ملت دوست و برادر ایران و عراق باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به ضرورت توجه همزمان به توسعه فناوری و امنیت سایبری گفت: تجربه به ما آموخته و بهویژه رخدادهای سال گذشته بیش از پیش روشن کرده است که همان اندازه که به توسعه فکر میکنیم، باید به امنیت سایبری نیز توجه داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز در حوزه امنیت سایبری، محصولات ویژه و توانمندیهای قابل توجهی در کشور وجود دارد و در زمینه استفاده از هوش مصنوعی نیز متخصصان ایرانی در حوزههای مختلف از ظرفیتهای بسزایی برخوردارند که بخشی از این توانمندیها در این نمایشگاه معرفی میشود.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار پیشین با مسئولان عراقی گفت: حدود دو ماه پیش و در جریان سفری به عراق، برای نخستین بار با مهندس مصطفی سند دیدار و گفتوگو داشتم و قرار بود در آن سفر درباره هماهنگیهای لازم برای حضور زائران ایرانی در مراسم اربعین و برنامهریزیهای مرتبط گفتوگو شود.
وی افزود: با وجود شرایط حاکم بر کشور و برخی اتفاقات و مراسمهای پیشبینینشده، امکان حضور در ادامه برنامه سفر برای من فراهم نشد، اما در همان دیدار، با توجه به روحیه همکاری و همگرایی موجود، بهصورت رسمی از مسئولان عراقی برای حضور در این رویداد دعوت کردم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم برگزارکنندگان برای برگزاری این نمایشگاه در زمان مقرر اظهار کرد: در مقطعی با توجه به شرایط کشور، پیشنهادهایی برای به تعویق انداختن برنامه مطرح شد، اما برگزارکنندگان با تأکید بر اینکه این رویداد حتی یک روز نیز به تأخیر نخواهد افتاد، بر برگزاری آن پافشاری کردند و امروز خوشحالیم که نمایشگاه با این سطح از شکوه و حضور فعالان در حال برگزاری است.
هاشمی در پایان تأکید کرد: مجموعه این ظرفیتها، از توان جوانان و نخبگان گرفته تا توسعه محصولات بومی، پیشرفت در امنیت سایبری، بهرهگیری از هوش مصنوعی و برنامهریزی برای آینده کشور، یک پیام روشن دارد و آن این است که آینده ایران، آیندهای امیدبخش خواهد بود.