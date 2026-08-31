رئیس پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان از ارسال ۲۱۷ اثر نمایشی از ۲۵ استان کشور به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا زنده‌دل، شهردار لاهیجان و رئیس پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند گفت: پس از انتشار فراخوان جشنواره و با پایان مهلت ارسال آثار، ۲۱۷ اثر از هنرمندان سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره رسیده که از این تعداد، ۱۶۷ اثر در بخش مسابقه بزرگسال و ۵۰ اثر در بخش کودک ثبت شده است.

او افزود: آثار رسیده هم اکنون توسط هیئت داوران بخش انتخاب آثار در حال بررسی است و نتایج نهایی آثار راه یافته به جشنواره در هفته پایانی شهریور ماه اعلام خواهد شد.

رئیس پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان به زمان برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری اشاره و تصریح کرد: این جشنواره ملی از دوم مهر در نقاط مختلف شهر لاهیجان برگزار خواهد شد و فضای شهری این شهر بار دیگر میزبان هنرمندان تئاتر خیابانی از سراسر کشور خواهد بود.

به گفته زنده‌دل، پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی این شهر، اداره کل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و با همراهی شهروندان، هنرمندان، نهاد‌ها و سازمان‌های شهرستان لاهیجان برگزار می‌شود.

رضا زنده‌دل، شهردار لاهیجان

او تأکید کرد: پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با هدف تقویت هنر‌های نمایشی در فضای شهری، ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و شهروندان و بهره‌گیری از ظرفیت تئاتر خیابانی برای طرح مسائل و موضوعات اجتماعی برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

برچسب ها: تئاتر خیابانی ، برگزاری جشنواره
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