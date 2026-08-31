شهروندخبرنگار‌های ما به مناسبت هفدهم ربیع الاول فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم جشن و سرور در اقصی نقاط کشورمان را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با میلاد با سر سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفرصادق (ع) ایران اسلامی غرق در نور و سرور شد. به همین مناسبت مردم سراسر کشورمان با برپایی مراسم سرور و شادمانی این روز خجسته را گرامی داشتند و به مقام شامخ امامان و ائمه اطهار ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

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برپایی مراسم جشن و سرور ۱۷ ربیع الاول در اقصی نقاط کشور

برپایی مراسم جشن و سرور ۱۷ ربیع الاول در اقصی نقاط کشور

برپایی مراسم جشن و سرور ۱۷ ربیع الاول در اقصی نقاط کشور

برپایی مراسم جشن و سرور ۱۷ ربیع الاول در اقصی نقاط کشور

برپایی مراسم جشن و سرور ۱۷ ربیع الاول در اقصی نقاط کشور

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری ، مراسم جشن
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