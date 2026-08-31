باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با میلاد با سر سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفرصادق (ع) ایران اسلامی غرق در نور و سرور شد. به همین مناسبت مردم سراسر کشورمان با برپایی مراسم سرور و شادمانی این روز خجسته را گرامی داشتند و به مقام شامخ امامان و ائمه اطهار ادای احترام کردند.

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ویژه برنامه گرامیداشت هفته وحدت در لارستان - مدینه صابری

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