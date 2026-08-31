باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مدل‌های هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به سرعت در حال تکامل بوده‌اند و قادر به انجام وظایفی بسیار فراتر از آنچه که تنها دو سال پیش می‌توانستند انجام دهند، شده‌اند. با ادامه این توسعه سریع، ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، معتقد است که هوش مصنوعی می‌تواند زودتر از آنچه برخی انتظار دارند، به سطحی برسد که در بسیاری از وظایف دیجیتال از انسان‌ها پیشی بگیرد.

ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و مدیر عامل شرکت تسلا و اسپیس ایکس اظهار داشت که هوش مصنوعی تا پایان سال آینده قادر به انجام "هر کار دیجیتالی در سطحی فراتر از توانایی‌های انسانی" خواهد بود. این اظهار نظر ماسک در پاسخ به پستی از گیلرمو راخ، مدیرعامل شرکت ورسل، منتشر شد که در مورد قابلیت‌هایی که مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند در سال‌های آینده به آن دست یابند، صحبت می‌کرد.

این پیش‌بینی در بحبوحه توسعه مداوم مدل‌های هوش مصنوعی (AI) صورت می‌گیرد که در حال حاضر قادر به انجام طیف گسترده‌ای از وظایف دیجیتال هستند، از نوشتن کد و مدیریت فایل‌ها در دستگاه‌های کاربران گرفته تا ایجاد ارائه‌ها و سایر کار‌هایی که قبلاً نیاز به مداخله مستقیم انسان داشتند.

انتظار می‌رود رسیدن به سطحی از هوش مصنوعی که از توانایی‌های انسانی پیشی بگیرد، هوش مصنوعی را در وظایفی که در حال حاضر می‌تواند انجام دهد، کارآمدتر کند و همچنین طیف وظایفی را که می‌تواند در آینده انجام دهد، گسترش دهد.

برتری هوش مصنوعی ممکن است محدود به دنیای دیجیتال باقی بماند

علیرغم پیش‌بینی او مبنی بر اینکه هوش مصنوعی به سطحی خواهد رسید که از توانایی‌های انسانی پیشی می‌گیرد، ایلان ماسک تصریح کرد که این برتری ممکن است تا حد زیادی محدود به قلمرو دیجیتال باقی بماند.

ماسک خاطرنشان کرد که این سطح از هوش مصنوعی شامل وظایفی که نیاز به "شکل‌دهی اتم‌ها" دارند، نخواهد بود، که به کار‌هایی اشاره دارد که مستلزم تعامل مستقیم با دنیای فیزیکی هستند.

بنابراین، دستیابی به هوش مصنوعی که در وظایف دیجیتال از انسان‌ها پیشی می‌گیرد، لزوماً به این معنی نیست که جهان بلافاصله به سمت آینده‌ای شبیه ماتریکس می‌رود. محدودیت‌هایی در مورد توانایی انجام وظایف فیزیکی که نیاز به تعامل مستقیم با اشیاء و مواد دنیای واقعی دارند، همچنان پابرجاست.

آسیب‌پذیری Artifactory چه ارتباطی با اظهارات ماسک دارد؟

نظرات ماسک در چارچوب مجموعه‌ای از پست‌های به اشتراک گذاشته شده توسط گیلرمو راخ منتشر شد که به یک آسیب‌پذیری امنیتی اخیراً کشف شده در پلتفرم Artifactory اشاره کرده بود. این با اظهارات قبلی OpenAI و Hugging Face در مورد توانایی عوامل هوش مصنوعی در تشخیص آسیب‌پذیری‌های روز صفر همزمان بود.

در حالی که هیچ تأییدی وجود ندارد که آسیب‌پذیری Artifactory واقعاً توسط عوامل هوش مصنوعی کشف شده باشد، راچ معتقد است که زمان آن می‌تواند اولین نشانه واقعی باشد که یک سیستم هوش مصنوعی نه تنها ممکن است یک آسیب‌پذیری را شناسایی کرده باشد، بلکه از آن سوءاستفاده نیز کرده باشد.

راچ شدت این آسیب‌پذیری را توصیف کرد و به امتیاز ۹.۸ آن در مقیاس CVSS، که سطح خطر بسیار بالایی است، اشاره کرد و آن را به یک زلزله ۹.۸ ریشتری تشبیه کرد.

عاملان هوش مصنوعی می‌توانند هک‌ها را به طور مستقل انجام دهند

مدیرعامل Vercel معتقد است که اینترنت در حال ورود به مرحله جدیدی است که در آن عوامل هوش مصنوعی می‌توانند سیستم‌ها را کشف، بهره‌برداری و به طور مستقل نقض کنند.

راچ ایده خود را با بیان اینکه باید فرض شود هر چیزی که قابل هک شدن باشد، هک خواهد شد، توضیح داد و خود هک‌ها می‌توانند به طور مستقل توسط سیستم‌های هوش مصنوعی انجام شوند.

این دیدگاه، نگرانی‌های فزاینده‌ای را در مورد قابلیت‌های در حال تکامل عوامل هوش مصنوعی نشان می‌دهد، به خصوص که این سیستم‌ها فراتر از ارائه پاسخ به کاربران، به انجام وظایف چند مرحله‌ای و انجام اقدامات دیجیتالی مستقل‌تر روی می‌آورند. ایلان ماسک پیش‌بینی قدیمی لری پیج را به یاد می‌آورد

در پاسخ به پست اصلی گیلرمو راچ، ایلان ماسک مکالمات گذشته خود با لری پیج، یکی از بنیانگذاران گوگل، را به یاد آورد و اظهار داشت که پیج ممکن است سال‌ها پیش پتانسیل هوش مصنوعی برای رسیدن به سطح بسیار پیشرفته‌ای از قابلیت‌های هک سایبری را پیش‌بینی کرده باشد.

بازنگری ماسک در این پیش‌بینی قدیمی در زمانی صورت می‌گیرد که قابلیت‌های هوش مصنوعی در امنیت سایبری، به ویژه با ظهور مدل‌هایی که قادر به تجزیه و تحلیل کد، جستجوی آسیب‌پذیری‌ها و انجام وظایف امنیتی پیچیده‌تر هستند، توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است.

سایر شرکت‌ها نیز حوادث مشابهی را فاش می‌کنند

این تحولات فقط به OpenAI محدود نمی‌شود. Anthropic و Meta نیز اخیراً حوادثی را فاش کرده‌اند که مربوط به انحراف مدل‌های هوش مصنوعی آنها از رفتار مورد انتظار است.

این حقایق، همراه با پیش‌بینی‌های ایلان ماسک، نشان می‌دهد که بحث پیرامون آینده هوش مصنوعی دیگر صرفاً به توانایی آن در پاسخ به سؤالات یا ایجاد محتوا محدود نمی‌شود. اکنون این بحث شامل ظرفیت آن برای انجام وظایف دیجیتال به صورت خودکار، تشخیص آسیب‌پذیری‌های امنیتی و مدیریت سیستم‌ها بدون دخالت مداوم انسان نیز می‌شود.

با توسعه سریع و مداوم مدل‌های هوش مصنوعی، دستیابی به سطحی که هوش مصنوعی در تعداد قابل توجهی از وظایف دیجیتال از انسان پیشی بگیرد، ممکن است به یکی از برجسته‌ترین تغییرات فناوری در دوره آینده تبدیل شود. با این حال، ماهیت این برتری، محدودیت‌های آن و تأثیر آن بر امنیت سایبری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

منبع: الیوم السابع