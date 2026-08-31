شرایط فروش بلیت دربی پایتخت در اصفهان مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت فوتبال استان اصفهان با انتشار اطلاعیهای نحوه فروش بلیت شهرآورد پایتخت را به شرح زیر اعلام کرد: ظرفیت در نظر گرفتهشده برای حضور هواداران دو تیم در ورزشگاه، بهصورت ۵۰ درصد برای هواداران استقلال و ۵۰ درصد برای هواداران پرسپولیس اختصاصیافته است.
فروش بلیت این دیدار از شامگاه روز دوشنبه و صرفاً از طریق سامانه رسمی بلیتفروش آغاز خواهد شد. ورودی ویژه بانوان از ضلع شرقی ورزشگاه، مسیر جاده دولتآباد در نظر گرفته شده است.
از بانوان هوادار درخواست میشود صرفاً از مسیر تعیینشده برای ورود به ورزشگاه استفاده کنند.در راستای رفاه هواداران با همکاری شهرداری اصفهان، از عصر سهشنبه مجموعه باغ فدک، واقع در محدوده فلکه تاکسیرانی آماده پذیرایی و میزبانی از هواداران عزیز خواهد بود.