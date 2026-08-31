شرایط فروش بلیت دربی پایتخت در اصفهان مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت فوتبال استان اصفهان با انتشار اطلاعیه‌ای نحوه فروش بلیت شهرآورد پایتخت را به شرح زیر اعلام کرد: ظرفیت در نظر گرفته‌شده برای حضور هواداران دو تیم در ورزشگاه، به‌صورت ۵۰ درصد برای هواداران استقلال و ۵۰ درصد برای هواداران پرسپولیس اختصاص‌یافته است.