سفیر عراق در تهران با تأکید بر ظرفیت‌های مکمل ایران و عراق در حوزه فناوری، نمایشگاه الکامپ را بستری مناسب برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و فناورانه میان دو کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -  یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر عراق در تهران، در مراسم افتتاح بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ۱۴۰۵، ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران و برگزارکنندگان این رویداد، به نمایندگی از مصطفی سند، وزیر ارتباطات عراق، برای تمامی دست‌اندرکاران، شرکت‌ها و مشارکت‌کنندگان نمایشگاه آرزوی موفقیت کرد.

وی با تأکید بر اینکه الکامپ تنها رویدادی برای معرفی آخرین دستاورد‌های فناوری، نرم‌افزارها، راهکار‌ها و تجهیزات نیست، گفت: این نمایشگاه در واقع پنجره‌ای رو به آینده کشورها، جوامع و اقتصاد‌ها به شمار می‌رود.

فناوری؛ موتور محرک توسعه در عرصه‌های مختلف

سفیر عراق در تهران با اشاره به گسترش نقش فناوری در زندگی امروز اظهار کرد: فناوری اکنون در تمامی ابعاد زندگی بشر حضور دارد و حوزه‌هایی همچون آموزش، بهداشت، اداره امور دولت، مدیریت سیاسی و مدیریت بحران‌ها در سطوح گوناگون را تحت تأثیر قرار داده است.

الحجاج برگزاری رویداد‌هایی از جنس الکامپ را نمونه‌ای از «دیپلماسی اقتصادی و فناوری» دانست و افزود: چنین نمایشگاه‌هایی می‌توانند زمینه ایجاد پل‌های ارتباطی و گسترش مشارکت و همکاری میان کشور‌ها را فراهم کنند؛ موضوعی که به‌ویژه برای کشور‌های منطقه و به‌طور خاص ایران و عراق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ظرفیت‌های ایران و عراق، مکمل یکدیگر در همکاری‌های فناورانه

وی با اشاره به توانمندی‌های موجود در دو کشور تصریح کرد: کشور‌های منطقه، به‌خصوص ایران و عراق، از ظرفیت‌ها و فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه همکاری در حوزه فناوری برخوردارند و نمایشگاه الکامپ می‌تواند به‌عنوان نقطه شروع و بستری مناسب برای تقویت این تعاملات عمل کند.

سفیر عراق در تهران ادامه داد: عراق دارای بازاری وسیع، جمعیتی جوان و ظرفیت‌های قابل توجه است و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران از دانش و تجربیات ارزشمندی در حوزه فناوری برخوردار است. پیوند این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری همکاری‌ها و شراکت‌های مؤثر اقتصادی و فناورانه میان دو کشور را فراهم کند.

الحجاج همچنین با اشاره به روند رو به گسترش روابط تهران و بغداد گفت: مناسبات ایران و عراق در مسیر توسعه همکاری و تکامل راهبردی قرار دارد و حضور عراق در نمایشگاه الکامپ نیز بیانگر اراده دو کشور برای تقویت روابط در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

نقش‌آفرینی بخش خصوصی در ایجاد همکاری‌های تازه

وی با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی در گسترش همکاری‌های اقتصادی و فناورانه اظهار کرد: حضور شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی از ایران و عراق می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌ها، اتفاقات و همکاری‌های جدید میان دو کشور باشد.

سفیر عراق در تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری نمایشگاه الکامپ به توسعه روابط ایران و عراق در عرصه‌های گوناگون کمک کند و افزود: با مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی، فرصت برای ایجاد شراکت‌های تازه و گسترش همکاری‌های اقتصادی و فناورانه میان دو کشور بیش از پیش فراهم خواهد شد.

برچسب ها: نمایشگاه الکامپ ، ایران ، عراق
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