باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده، رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی الگوهای هواشناسی، امروز دوشنبه ۹ شهریور در غرب و شمال استان طی ساعتهای بعد از ظهر افزایش ابر و در شرق استان افزایش سرعت وزش باد رخ میدهد.
او تصریح کرد: فردا سه شنبه در غرب و جنوب غرب استان طی ساعتهای پایانی روز، وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک، وجود دارد.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، ادامه داد: پنج شنبه در شمال استان، غبار رقیق و گرد و خاک پیش بینی میشود.
علیزاده اضافه کرد: همچنین روند کلی تغییرات دما تا پایان هفته به تدریج کاهشی است.
مهدی لطفی رئیس اداره شبکه دیده بانی ایستگاههای استان فارس نیز گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، دژگاه دهرم و کورده با ۴۹ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه و دشت نمدان با ۷ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بودهاند.