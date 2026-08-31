باد و غبار؛ این روز‌ها آسمان را به صحنه‌ای از نوسانات اقلیمی تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی الگو‌های هواشناسی، امروز دوشنبه ۹ شهریور در غرب و شمال استان طی ساعت‌های بعد از ظهر افزایش ابر و در شرق استان افزایش سرعت وزش باد رخ می‌دهد.

او تصریح کرد: فردا سه شنبه در غرب و جنوب غرب استان طی ساعت‌های پایانی روز، وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک، وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، ادامه داد: پنج شنبه در شمال استان، غبار رقیق و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

علیزاده اضافه کرد: همچنین روند کلی تغییرات دما تا پایان هفته به تدریج کاهشی است.

مهدی لطفی رئیس اداره شبکه دیده بانی ایستگاه‌های استان فارس نیز گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، دژگاه دهرم و کورده با ۴۹ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه و دشت نمدان با ۷ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه استان بوده‌اند.

برچسب ها: گرد و خاک ، هواشناسی ، وزش باد ، وضعیت آب و هوا
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