ترامپ در مسیر خلع دلار از جایگاه قدرتمندترین ارز جهان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، افزایش بدهی آمریکا، تحولات بازار اوراق قرضه و فشار‌های دولت ترامپ بر نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی، نگرانی‌ها درباره تداوم برتری دلار را افزایش داده است. همزمان، تردید درباره پایبندی واشنگتن به متحدان و تعهدات اقتصادی و امنیتی، برخی کشور‌ها را به سمت کاهش وابستگی به دلار سوق داده است.

در همین حال، یورو در اروپا، یوان در چین و سازوکار‌های مالی گروه بریکس به‌عنوان گزینه‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار در حال تقویت هستند. آمار صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد سهم دلار از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان از حدود ۷۰ درصد در ابتدای قرن حاضر به ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته؛ روندی که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی در توازن پولی جهان باشد.