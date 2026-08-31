وزیر نیرو گفت: از هفته آینده، در صورت بروز ندادن حادثه و ادامه همکاری مردم با ناترازی برق مواجه باشیم و در شرایط تراز قرار خواهیم گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- عباس علی‌آبادی در کرمانشاه در جمع خبرنگاران درباره وضعیت قطعی برق اظهار کرد: شخصاً نسبت به شرایط تابستان امسال بسیار نگران بودم، اما تلاش همکاران در صنعت برق و همراهی مردم موجب شد تابستان سختی را پشت سر بگذاریم.

وزیر نیرو تأکید کرد: قرار گرفتن در شرایط تراز به این معنا نیست که مصرف برق بدون محدودیت و به شکل اسراف‌گونه انجام شود، بلکه باید این کالای ارزشمند را به‌درستی مصرف کنیم.

علی‌آبادی از مردم خواست همچنان با صنعت برق همکاری کنند و گفت: از مردم عزیز تقاضا دارم کماکان به همکاری خود با همکاران صنعت برق ادامه دهند.

وی گفت: اگر امروز و این هفته را نیز بدون حادثه پشت سر بگذاریم، با اطمینان می‌توان گفت که از هفته آینده، در صورت بروز ندادن حادثه و ادامه همکاری مردم، در بخش خانگی و صنعتی دیگر نباید با ناترازی برق مواجه باشیم و در شرایط تراز قرار خواهیم گرفت.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افتتاح نیروگاه دالاهو به‌عنوان بزرگترین نیروگاه ترکیبی کشور در استان کرمانشاه گفت: با بهره‌برداری از این نیروگاه، کرمانشاه به خوداتکایی در تأمین برق می‌رسد و می‌تواند به صادرکننده برق به استان‌های همجوار تبدیل شود.

علی‌آبادی با اشاره به برنامه‌های این سفر اظهار کرد: در این سفر، افتتاح سد آناهیتا (کبوترلانه) و فراهم شدن مقدمات آغاز عملیات اجرایی سد مهم هواسان در دستور کار قرار دارد، اما مهم‌تر از همه، نیروگاه دالاهو است که به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه ترکیبی کشور، عملیات آن امروز آغاز شده و به‌صورت رسمی فردا افتتاح خواهد شد.

وزیر نیرو با بیان اینکه بهره‌برداری از این نیروگاه زمینه خوداتکایی بیشتر استان کرمانشاه در حوزه برق را فراهم می‌کند، گفت: با راه‌اندازی این نیروگاه، کرمانشاه می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز برق خود، به صادرکننده برق به استان‌های همجوار نیز تبدیل شود.