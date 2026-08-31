رئیس‌جمهور اسلامی ایران و رئیس‌جمهور آذربایجان در حاشیه اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس در قرقیزستان، با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» و «الهام علی‌اف» در این دیدار، ضمن بررسی آخرین تحولات و روند همکاری‌های میان تهران و باکو، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه و تعمیق مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

رئیس‌جمهور پزشکیان صبح امروز به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای و شانگهای پلاس عازم بیشکک پایتخت قرقیزستان شد.

حضور در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های عشایر و دیدار با سران کشور‌های عضو و شریک شانگها از دیگر برنامه‌های رئیس‌جمهور پزشکیان در این سفر است؛ دکتر پزشکیان تا کنون با نخست وزیر هند، نخست وزیر پاکستان، رئیس‌جمهور تاجیکستان و رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌و‌گو کرده است.

بیست و ششمین اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای امروز و فردا (نهم و دهم شهریور) در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می‌شود. شعار این اجلاس، «۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای: با هم برای صلح، توسعه و رفاه پایدار» است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، آذربایجان
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