هشدار مجلس به بانک مرکزی درباره تأخیر در پرداخت وام اشتغال مددجویان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات خرد و اشتغال مددجویان بیان کرد: تسهیلات خردی که برای امسال مبلغ آن ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده، با وجود گذشت شش ماه از آغاز سال هنوز پرداخت نشده است. در حال حاضر حتی تسهیلات مربوط به سال گذشته نیز با تأخیر در حال پرداخت است و مبلغ ۱۵۰ میلیون تومانی سال ۱۴۰۴ همچنان به متقاضیان پرداخت می‌شود.

او افزود: موضوع پرداخت تسهیلات به اقشار ضعیف و افرادی که تحت حمایت نهاد‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند، باید یک اولویت جدی باشد. این افراد در شرایط اقتصادی دشوار، بیش از سایر اقشار به حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی نیاز دارند و نمی‌توان پرداخت وام‌هایی را که برای کمک به آنها پیش‌بینی شده، با تأخیر مواجه کرد.

صباغیان بافقی ادامه داد: شرایط اقتصادی موجود اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. هرچه وضعیت معیشتی مردم دشوارتر شود، ضرورت حمایت سریع و مؤثر از اقشار کم‌درآمد نیز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین انتظار ما از بانک مرکزی این است که نسبت به تکلیف قانونی خود اهتمام بیشتری داشته باشد و پرداخت این تسهیلات را با سرعت دنبال کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس تصریح کرد: اگر برای اجرای این تسهیلات نیاز به تدوین یا اصلاح آیین‌نامه وجود دارد، این کار باید هرچه سریع‌تر انجام شود. نباید فرآیند‌های اداری و آیین‌نامه‌ای موجب شود افرادی که برای ایجاد اشتغال یا تأمین بخشی از نیاز‌های اقتصادی خود چشم‌انتظار این تسهیلات هستند، مدت طولانی در صف باقی بمانند.

او در پایان تأکید کرد: اصل موضوع برای ما روشن است؛ تسهیلات اقشار ضعیف، مددجویان و افراد تحت حمایت نهاد‌های حمایتی باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد و بانک مرکزی باید در اجرای تکالیف قانونی خود سرعت لازم را داشته باشد. در صورت استمرار مشکل و بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها، مجلس نیز از ظرفیت‌های نظارتی خود برای حل این مسئله استفاده خواهد کرد. اولین و مهم‌ترین اقدام در زمینه آغاز پرداخت تسهیلات به ضعیف‌ترین اقشار جامعه، با ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال از سوی بانک مرکزی انجام خواهد گرفت.