باشگاه خبرنگاران جوان - دیوید فروم، ستون‌نویس نشریه آتلانتیک، در مقاله‌ای با انتقاد شدید از عملکرد دونالد ترامپ، دوران ریاست‌جمهوری او را از نظر فساد و ثروت‌اندوزی شخصی، بیشتر شبیه حکومت‌های خودکامه پساشوروی یا پسااستعماری دانست تا دموکراسی‌های پیشرفته. به نوشته او، ترامپ و خانواده‌اش از مقام ریاست‌جمهوری برای افزایش ثروت شخصی در ابعادی بی‌سابقه استفاده کرده‌اند.

فروم معتقد است ترامپ به دلیل مصونیت‌هایی که دیوان عالی آمریکا برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته، احتمالاً با مجازات زندان مواجه نخواهد شد، اما این مصونیت لزوماً او را از مسئولیت مدنی معاف نمی‌کند. به گفته او، اموالی که از طریق رشوه، اخاذی، معاملات داخلی یا دستکاری بازار به دست آمده باشد، می‌تواند از طریق پرونده‌های مدنی مورد پیگیری و بازپس‌گیری قرار گیرد.

تجربه کشورهایی که ثروت رهبران فاسد را پس گرفتند

این نویسنده پیشنهاد کرده است آمریکا برای مقابله با چنین وضعیتی از تجربه کشورهایی مانند نیجریه، پرو و فیلیپین استفاده کند؛ کشورهایی که توانسته‌اند صدها میلیون دلار و حتی میلیاردها دلار از دارایی‌های رهبران فاسد را که به خارج منتقل شده بود، بازگردانند.

فروم تأکید می‌کند چنین روندی به ایجاد نهادهای دائمی برای تحقیق و پیگرد، سازوکارهای مؤثر حقوقی و همکاری گسترده با دولت‌ها و مؤسسات مالی خارجی نیاز دارد. به باور او، بازگرداندن این دارایی‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد و با موانع حقوقی و سیاسی فراوانی روبه‌رو شود.

ثروت؛ ابزاری برای حفظ قدرت

فروم هشدار داده است اگر خانواده ترامپ بتوانند ثروت حاصل از دوران حضور او در قدرت را حفظ کنند، نسل بعدی این خانواده می‌تواند با سرمایه‌ای بسیار بزرگ‌تر وارد عرصه سیاسی و اقتصادی شود. از نگاه او، چنین ثروتی تنها یک دارایی شخصی نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای حفظ نفوذ، تقویت قدرت سیاسی و فرار از پاسخگویی تبدیل شود.

این ستون‌نویس در نهایت اذعان می‌کند که بازپس‌گیری اموال ناشی از فساد اقدامی دشوار، پرهزینه و پرریسک است، اما معتقد است اگر این روند با سازوکارهای قانونی و شفاف انجام شود، می‌تواند علاوه بر بازگرداندن اموال، به تقویت پاسخگویی و نهادهای دموکراتیک در آمریکا نیز کمک کند.

منبع: تسنیم