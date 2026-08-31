از نمی‌شود گفتن تا دیدنِ مشکل در دلِ راه‌حل؛ ۷ تفاوتی که نشان می‌دهد چطور نگاه ما می‌تواند سد راه زندگی‌مان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادقانه به رفتارهای چند روز اخیرتان نگاه کنید؛ برای هر راه‌حلی یک مشکل جدید پیدا کرده‌اید یا برای هر مشکلی، یک راه چاره؟ حقیقت این است که ما روزانه با انتخاب‌هایمان، یا در حال ساختن یک زندگی آرام هستیم یا تیشه زدن به ریشه آرامش خودمان. بررسی تفاوت‌های رفتاری آدم‌های مثبت و منفی، کدهای ساده‌ای به ما می‌دهد تا یک‌بار برای همیشه تکلیفمان را با ذهنمان روشن کنیم.
 

به جای بهانه‌تراشی، برای زندگی‌ات نقشه بکش

قنبری پژوهشگر روانشناسی اسلامی نخستین تفاوت رفتاری را در میزان مسئولیت‌پذیری افراد می‌داند و می‌گوید: «آدم‌های مثبت همیشه برنامه دارند، اما آدم‌های منفی همیشه بهانه می‌آورند.»
 
به گفته این کارشناس، نوع نگاه فرد به نقش خود در حل چالش‌ها نیز بسیار تعیین‌کننده است: «آدم‌های مثبت خودشان را بخشی از جواب زندگیشان می‌دانند، اما آدم‌های منفی خودشان را بخشی از مشکلات زندگیشان می‌دانند.»

زیبایی‌های مسیر را به سنگلاخ‌ها نباز

زاویه دید در مواجهه با واقعیت‌های پیرامون، یکی دیگر از شاخص‌های مهم در این ارزیابی است. قنبری در این باره اشاره می‌کند: «افراد مثبت کنار هر سنگی، سبزه را می‌بینند؛ ولی افراد منفی کنار هر سبزه، سنگی را می‌بینند.»
 
او با تأکید بر اینکه ذهنِ گره‌گشا همواره به دنبال مسیرهای ممکن است، می‌افزاید: «افراد مثبت برای هر مشکلی راهکاری را پیدا می‌کنند، ولی افراد منفی در هر راهکاری مشکلی را پیدا می‌کنند.»

پل‌های دوستی را بساز و قفل کارها را بشکن

تأثیر این نوع تفکر تنها به خود فرد محدود نمی‌شود و دایره روابط او را هم شکل می‌دهد. این پژوهشگر روانشناسی اسلامی بیان می‌کند: «افراد مثبت دوستی‌ها را زیاد می‌کنند، اما افراد منفی دشمنی‌ها را زیاد می‌کنند.»
 
قنبری باور و امیدواری در مرحله عمل را تفاوت دیگر این دو گروه دانسته و تأکید دارد: «افراد مثبت می‌گویند انجامش بده، حتماً انجام‌پذیر است؛ اما افراد منفی می‌گویند انجام‌شدنی نیست و امکانش وجود ندارد.»
 
او آخرین و اساسی‌ترین تفاوت را در نحوه مدیریت هیجانات هنگام روبه‌رو شدن با بحران‌ها عنوان کرده و می‌گوید: «در پایان اینکه افراد مثبت با صبر مشکلات را حل می‌کنند، اما افراد منفی با خشم، مشکلات را بزرگ‌تر می‌کنند.»وقت یک خلوت صادقانه با خودمان است. در طوفان‌های زندگی کجای بازی ایستاده‌ایم؟ بهانه می‌تراشیم یا راه چاره می‌سازیم؟ تصمیم با شماست؛ قرار است تماشاگرِ دردسرها باشید یا بخشی از درمان؟
 
منبع: فارس
برچسب ها: زندگی و سلامت ، مدیریت هیجانات ، مسئولیت پذیری
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