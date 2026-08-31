بررسی تفاوت‌های رفتاری آدم‌های مثبت و منفی، کدهای ساده‌ای به ما می‌دهد تا یک‌بار برای همیشه تکلیفمان را با ذهنمان روشن کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادقانه به رفتارهای چند روز اخیرتان نگاه کنید؛ برای هر راه‌حلی یک مشکل جدید پیدا کرده‌اید یا برای هر مشکلی، یک راه چاره؟ حقیقت این است که ما روزانه با انتخاب‌هایمان، یا در حال ساختن یک زندگی آرام هستیم یا تیشه زدن به ریشه آرامش خودمان.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادقانه به رفتارهای چند روز اخیرتان نگاه کنید؛ برای هر راه‌حلی یک مشکل جدید پیدا کرده‌اید یا برای هر مشکلی، یک راه چاره؟ حقیقت این است که ما روزانه با انتخاب‌هایمان، یا در حال ساختن یک زندگی آرام هستیم یا تیشه زدن به ریشه آرامش خودمان. بررسی تفاوت‌های رفتاری آدم‌های مثبت و منفی، کدهای ساده‌ای به ما می‌دهد تا یک‌بار برای همیشه تکلیفمان را با ذهنمان روشن کنیم.

به جای بهانه‌تراشی، برای زندگی‌ات نقشه بکش

قنبری پژوهشگر روانشناسی اسلامی نخستین تفاوت رفتاری را در میزان مسئولیت‌پذیری افراد می‌داند و می‌گوید: «آدم‌های مثبت همیشه برنامه دارند، اما آدم‌های منفی همیشه بهانه می‌آورند.»

به گفته این کارشناس، نوع نگاه فرد به نقش خود در حل چالش‌ها نیز بسیار تعیین‌کننده است: «آدم‌های مثبت خودشان را بخشی از جواب زندگیشان می‌دانند، اما آدم‌های منفی خودشان را بخشی از مشکلات زندگیشان می‌دانند.»

زیبایی‌های مسیر را به سنگلاخ‌ها نباز

زاویه دید در مواجهه با واقعیت‌های پیرامون، یکی دیگر از شاخص‌های مهم در این ارزیابی است. قنبری در این باره اشاره می‌کند: «افراد مثبت کنار هر سنگی، سبزه را می‌بینند؛ ولی افراد منفی کنار هر سبزه، سنگی را می‌بینند.»