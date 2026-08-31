مدیرکل اوقاف استان تهران از ورود سازمان اوقاف در جهت کمک به جبهه مقاومت و تجهیزات دفاعی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید حسن میرکریمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران در نشست خبری هفته وقف به ارائه عملکرد این سازمان پرداخت و گفت: امروز چهارمین روز از هفته وقف را سپری می‌کنیم. هفته وقف فرصتی برای ارائه عملکرد سازمان اوقاف به مردم و متقابلاً انتظارات مردم از سازمان وقف است. درباره وقف تعاریف متعددی وجود دارد که تمامی آنها دلالت بر سیره وقف و انفاق است، که جزو سیره‌های موکد پیامبر (ص) است، که از آن زمان تا امروز این سنت حسنه ادامه داشته است.

میرکریمی ادامه داد: از آنجایی که یکی از خصلت‌های بشر میل به جاودانگی است، وقف سبب می‌شود این میل در او با اهدای اموالی در جهت خدمت به جامعه محقق شود. با توجه به گستردگی نیات وقف، ۸۰۰ نوع نیت وجود دارد و شامل موضوعاتی از قبیل برپایی جشن و عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع)، درمان، آموزش، کمک به ایتام و... است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: ما وظیفه داریم در حدود شرعی به امانتداری و اجرای نیت واقف بپردازیم. این موضوع سبب اعتمادسازی مردم می‌شود. 

وی به وقف‌هایی اشاره کرد که با توجه به شرایط روز جامعه شکل گرفته‌اند. مثلاً بعد از شروع همه‌گیری کرونا وقف‌هایی با نگاه به این همه‌گیری شکل گرفت، تا اگر جامعه مجدد با بیماری همه‌گیری مواجه شد، وقف‌ها در جهت رفع این معضل قرار گیرند. یا در حوزه دفاعی نیز کمک‌هایی به جریان دفاعی کشور و جبهه مقاومت انجام شده، که به اقتضای شرایط روز جامعه است.

میرکریمی به ورود سازمان اوقاف به سایر حوزه‌های اقتصاد دریامحور، تجهیزات پزشکی و... اشاره کرد و گفت: در این حوزه‌ها نیز سازمان اوقاف به طور جدی وارد شده است. حتی در برخی تجهیزات درمانی که پیشتر واردکننده آن بودیم، به خودکفایی رسیده‌ایم.

برچسب ها: هفته وقف ، سازمان اوقاف
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